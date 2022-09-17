В Таллинне военный комитет НАТО обсуждает поддержку Украины

Конференция Военного комитета НАТО проходит в столице Эстонии. Одна из основных задач данного формата - имплементация решений, согласованных на саммите Североатлантического альянса в Мадриде. Президент Эстонии Алар Карис в пятницу, 16 сентября, в речи на открытии форума сосредоточился на ситуации в Украине и призвал к дальнейшей военной поддержке Киева перед лицом российской агрессии, пишет Deutsche Welle.

„Сейчас - самое время сделать так, чтобы Украина могла продолжать развивать первые успехи на поле боя“, - отметил Карис. „Мы все знаем, что война еще далека от завершения. Это означает, что мы должны продолжать военную поддержку, чего бы это ни стоило. Неспособность воспользоваться украинскими успехами было бы большой ошибкой“, - заявил глава эстонского государства.

По его мнению, в случае, если конфликт в Украине будет заморожен, он останется гноящейся раной в сердце Европы. „Он будет годами не давать нам выйти из цикла конфронтации с Россией“, - подчеркнул Алар Карис. „С точки зрения европейской безопасности и стабильности - наиболее эффективной стратегией в отношении РФ по-прежнему является сдерживание - экономическое, политическое и военное“, - уверен Карис.

Главы министерств обороны Финляндии и Швеции впервые принимают участие в конференции

На встрече в Эстонии также будут рассмотрены вопросы, касающиеся обучения инструкторами НАТО вооруженных сил в Ираке (NATO Mission Iraq, NMI) и работы Международных сил под руководством альянса (KFOR), отвечающих за обеспечение безопасности на территории Косово.

Главы министерств обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконен и Петер Хультквист в этом году впервые принимают участие в конференции в качестве приглашенных гостей. Форум продлится до 18 сентября. Председательствует на встрече глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Военный комитет собирается два раза в год на совещания глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, раз в год конференция проводится в одной из стран альянса.