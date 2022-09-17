Правда ли, что Минобороны РФ подтвердило гибель 48 759 военнослужащих в Украине?
В конце августа — начале сентября 2022 года серьёзный отклик в Сети вызвали фотографии двух документов, из которых следует, что потери российской армии в Украине составили почти 50 000 человек. Мы проверили, насколько правдоподобны эти документы.
Первый из представленных документов — письмо замминистра финансов РФ Ирины Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко о выплатах компенсаций семьям военнослужащих. В нём упоминаются 48 759 военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине. Вторая бумага — документ, направленный от лица Григоренко в Минфин и Минобороны с конкретными поручениями по этому вопросу. Бумаги датированы 26 и 29 августа соответственно.
Большой резонанс вызвала публикация этих сведений 9 сентября в твиттере предпринимателя и оппозиционера Михаила Ходорковского. Однако и ранее скриншоты гуляли по интернету — так, 30 августа их опубликовал Telegram-канал „Русский борщ» (первое известное нам упоминание), а 1 сентября информация появилась в каналах „Реальная Беларусь» и „Беларусский гвоздодёр». Среди иных ресурсов, распространивших сенсационные документы, — Nokta, Reddit, „Слово и діло».
Вопрос о количестве погибших с российской стороны за время боевых действий в Украине не раз поднимался различными ресурсами. На 2 сентября русской службе BBC удалось подтвердить информацию о 6024 погибших солдатах и офицерах — с оговоркой, что, судя по информации с кладбищ, реальные цифры могут быть значительно выше. В свою очередь, Генштаб ВСУ 6 сентября заявил о более чем 50 000 погибших военнослужащих противника. Что касается официальных данных Минобороны РФ, то 2 марта сообщалось о 498, 25 марта — о 1351 убитом военном, после чего подобную информацию оглашать перестали.
Вот что можно сказать на сегодняшний день о тех документах, которые попали в Сеть.
I. Письмо от 26 августа
1. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, которому адресовано письмо Ирины Окладниковой, не отвечает за работу с Минфином. Подобными вопросами занимается первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.
2. В документе допущена маловероятная для бумаг такого уровня опечатка: 20212 год.
3. Третий документ (хронологически первый, от 25 августа), на который ссылаются в письме, имеет довольно странный номер: 172/7/3894. Дело в том, что первая цифра в номере документа, согласно российской практике, отвечает за определённое направление внутри министерства. Например, письма Минобороны с кодом 315 от 17 ноября и 1 декабря 2021 года касались военкоматов, с кодом 256 — спецодежды гражданского персонала, а вот код 172, представленный в интересующем нас документе, ранее фигурировал в письме о создании военно-патриотических лагерей. Это направление слабо пересекается с данными о потерях или вопросом поддержки семей погибших.
II. Перечень поручений от 29 августа
Нижняя часть документа (порядковый номер ДГ-П14-16423, печать, штрихкод, дата) взята из находящегося в открытом доступе документа от 15 декабря 2020 года. Как видим, совпадают даже минута и секунда, а вот час отредактирован.
Невозможность повторения порядковых номеров говорит о том, что второй документ — однозначная подделка. Этот вывод, а также совокупность сведений о первом документе позволяют с очень высокой вероятностью сказать, что и он тоже фейковый.
Итог: Фейк