Правда ли, что Минобороны РФ подтвердило гибель 48 759 военнослужащих в Украине?

Первый из представленных документов — письмо замминистра финансов РФ Ирины Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко о выплатах компенсаций семьям военнослужащих. В нём упоминаются 48 759 военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине. Вторая бумага — документ, направленный от лица Григоренко в Минфин и Минобороны с конкретными поручениями по этому вопросу. Бумаги датированы 26 и 29 августа соответственно.



Большой резонанс вызвала публикация этих сведений 9 сентября в твиттере предпринимателя и оппозиционера Михаила Ходорковского. Однако и ранее скриншоты гуляли по интернету — так, 30 августа их опубликовал Telegram-канал „Русский борщ» (первое известное нам упоминание), а 1 сентября информация появилась в каналах „Реальная Беларусь» и „Беларусский гвоздодёр». Среди иных ресурсов, распространивших сенсационные документы, — Nokta, Reddit, „Слово и діло».

Вопрос о количестве погибших с российской стороны за время боевых действий в Украине не раз поднимался различными ресурсами. На 2 сентября русской службе BBC удалось подтвердить информацию о 6024 погибших солдатах и офицерах — с оговоркой, что, судя по информации с кладбищ, реальные цифры могут быть значительно выше. В свою очередь, Генштаб ВСУ 6 сентября заявил о более чем 50 000 погибших военнослужащих противника. Что касается официальных данных Минобороны РФ, то 2 марта сообщалось о 498, 25 марта — о 1351 убитом военном, после чего подобную информацию оглашать перестали.

Вот что можно сказать на сегодняшний день о тех документах, которые попали в Сеть.

I. Письмо от 26 августа

1. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, которому адресовано письмо Ирины Окладниковой, не отвечает за работу с Минфином. Подобными вопросами занимается первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

2. В документе допущена маловероятная для бумаг такого уровня опечатка: 20212 год.