Сэкономить можно на освещении дорог! А сколько стоит жизнь человека?

„Давайте проведем сравнительную параллель. Если бы мы сегодня отключили все дорожное освещение, то к концу года сэкономили бы около 400 000 евро. Цену человеческой жизни трудно назвать, но с социально-экономической точки зрения было подсчитано, что цена человеческой жизни при гибели в дорожно-транспортном происшествии составляет около двух миллионов евро. Я думаю, это достаточно серьезный аргумент“, - сказал представитель Транспортного департамента Андрес Пийбелехт.