Сэкономить можно на освещении дорог! А сколько стоит жизнь человека?(1)
Одним из предложений по экономии электроэнергии в стране стало частичное отключение освещения на автомагистралях. В Транспортном департаменте идею раскритиковали - она может стать смертельно-опасной для всех участников движения и привести к росту ДТП, пишет Rus.err.ee.
„Давайте проведем сравнительную параллель. Если бы мы сегодня отключили все дорожное освещение, то к концу года сэкономили бы около 400 000 евро. Цену человеческой жизни трудно назвать, но с социально-экономической точки зрения было подсчитано, что цена человеческой жизни при гибели в дорожно-транспортном происшествии составляет около двух миллионов евро. Я думаю, это достаточно серьезный аргумент“, - сказал представитель Транспортного департамента Андрес Пийбелехт.
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