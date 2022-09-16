Минфин: благодаря повышению необлагаемого налогом минимума, половина жителей страны получит до 400 евро в год!(13)
С нового года необлагаемый налогом минимум поднимется с 500 до 654 евро, что, по подсчетам минфина, приведет к росту дохода малооплачиваемых работников почти на 400 евро в год, что затронет почти 370 000 человек, включая пенсионеров.
„По сути, это коснется всех, на кого распространяется освобождение от налога. Но самую большую выгоду получат люди с доходами от 654 до 1200 евро, т.е. те, кто может использовать не облагаемый налогом доход полностью. Это коснется 56% всех получающих доход людей, т.е. очень большого количества людей“, - сказала канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги, пишет Rus.err.ee.
„У нас была и продолжается инфляция, зарплаты быстро растут. Они росли еще до инфляции“, - пояснил проблему созданной пять лет назад налоговой системы член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыэрд. По словам политика, установленные тогда рамки доходов уже утратили свою актуальность и система требует реформ.
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