ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (205-й день) | С начала войны в Украине погибли 384 ребенка

Российские войска ночью обстреляли Слободской и Киевский районы города Харькова, легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей 5 и 17 лет, заявляют украинские власти.

В Днепропетровской области, по данным властей, ночным обстрелам подверглись Никопольский и Криворожский районы.

Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко погиб в результате взрыва в его кабинете. Погибла и его заместительница Екатерина Стегленко.

В Бердянске убит назначенный Россией заместитель главы города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, возглавлявшая избирком по проведению пророссийского рефререндума. Как заявил представитель оккупационной администрации Владимир Рогов, они были убиты у своего гаража в микрорайоне Колония.

В Херсоне обстреляли здание администрации. Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету. Он не пострадал, погибли трое человек, утверждают оккупационные власти.

В Мелитополе - взрыв. По словам украинского мэра города Ивана Федорова, дым наблюдался в районе аэродрома. О взрыве также сообщил представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов, однако он утверждает, что взрыв был контролируемым.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека хочет направить в Изюм команду для проверки утверждений Украины о том, что после отвоевания города у российских войск было обнаружено массовое захоронение. Ранее украинские власти сообщили, что в лесу под Изюмом найдены 450 могил.