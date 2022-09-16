ФОТО | Коалиция пришла к соглашению в ходе переговоров по госбюджету: учителям, спасателям и полицейским повысят зарплату минимум на 15%

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила о наиболее важных договоренностях, достигнутых с коалицией.

С 2023 года расходы на оборону будут превышать один миллиард евро в год. Кибербезопасность получит дополнительно 30 миллионов евро.

В связи с энергетической войной универсальное обслуживание электроэнергии будет распространено на микро- и малые компании, меры по ликвидности коснутся и крупных компаний; с 1 октября до конца марта на бытовых потребителей распространяется автоматическая поддержка счетов за отопление дома, электроэнергию и газ, а также универсальную услугу электроснабжения;

С 1 января необлагаемый налогом минимум увеличится до 654 евро в месяц, прибавка к зарплате составит 5% для тех, кто получает зарплату из государственного бюджета, а для учителей, полиции, спасателей, работников культуры, социальных работников - не менее чем на 15%. Повышение заработной платы для каждой конкретной группы находится на усмотрении министра. Например, минимальная зарплата учителей должна увеличиться до 1749 евро. Финансирование высшего образования увеличивается на 15% в год.

„Есть решения еще на несколько миллиардов в бюджете. Обо всех деталях мы сможем поговорить дней через десять, когда передадим бюджет в парламент“, — написала Пентус-Розиманнус. „Атмосфера была напряженной и серьезной при составлении бюджета и бюджетной стратегии, да и нынешние времена тоже повлияли на настроение. В общем, в трудные времена Эстония получает хороший бюджет“.

Что обсуждалось?

Самые острые вопросы в этом году — повышение зарплаты учителям и спасателям и увеличение расходов на национальную оборону.

Политики из Социал-Демократической партии и партии Isamaa открыто указали, насколько, по их мнению, должна увеличиться зарплата спасателей, полицейских и учителей. Однако в четверг премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что это нереально. Она считает, что, в первую очередь, должна быть пересмотрена сама налоговая система.