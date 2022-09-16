Кристьян Ильвес завоевал бронзу на чемпионате Норвегии(1)
В Лиллехаммер состоялся летний чемпионат Норвегии в двоеборье, где эстонец Кристьян Ильвес завоевал бронзовую медаль.
Летний чемпионат проходил на большом трамплине, Ильвес был на втором месте после прыжков, пишет ERR Sport.
После прыжков с трамплина лидировал Йенс Лурас Офтебро, который вышел на второй этап с 24-секундным отрывом от Ильвеса. Йорген Бергет Сторсвеен занял третье место на десятикилометровой гонке, финишировав всего в пяти секундах от эстонца. Йенс Дальсайде Квамме был на четвертом месте перед гонкой на 10 км и вышел на трассу с отставанием от лидера Офтеброта на 30 секунд. Через одну минуту и две секунды после Офтебро на трассу вышел Андреас Скоглунд.
После десятикилометровой гонки произошли существенные изменения в таблице. Офтебро смог сохранить свое лидирующее положение и даже увеличить отрыв, закончив гонку на одну минуту и 35 секунд быстрее Скоглунда, занявшего второе место. Ильвес уступил Скоглунду всего две секунды.
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