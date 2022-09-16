Кристьян Ильвес завоевал бронзу на чемпионате Норвегии

После прыжков с трамплина лидировал Йенс Лурас Офтебро, который вышел на второй этап с 24-секундным отрывом от Ильвеса. Йорген Бергет Сторсвеен занял третье место на десятикилометровой гонке, финишировав всего в пяти секундах от эстонца. Йенс Дальсайде Квамме был на четвертом месте перед гонкой на 10 км и вышел на трассу с отставанием от лидера Офтеброта на 30 секунд. Через одну минуту и ​​две секунды после Офтебро на трассу вышел Андреас Скоглунд.