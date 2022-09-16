Полиция арестовала женщину, позволившую своей дочери умереть от СПИДа. Мать не явилась вовремя в тюрьму

Суд постановил, что Сирли Мяндмаа не обеспечила лечение своей ВИЧ-положительной дочери. „Я могу быть виновна в чем угодно, но только не в смерти своего ребенка. Я слишком сильно ее любила. Я бы сделала все, чтобы она была здорова“, - говорит мать.

Суд постановил, что 60-летняя Сирли Мяндмаа не обеспечивала должного лечения своей ВИЧ-положительной дочери в период с 2014 по 2018 год. Мяндмаа, исследователь и преподаватель по профессии, себя виновной не признает, президента о помиловании просить не собирается. Врач ребенка сообщил суду, что мать заботилась о дочери, однако от лечения отказалась.

13-летняя Дороти умерла от ВИЧ-инфекции 1 марта 2018 года и через девять дней была похоронена под соснами таллиннского кладбища Метсакальмисту.

В марте этого года государственный суд приговорил Сирли Мяндмаа к восьми годам тюремного заключения за то, что она не дала согласия на лечение своего ребенка от ВИЧ, что привело к смерти девочки.

Однако Мяндмаа не появилась в тюрьме, чтобы отбывать наказание. По ее словам, она не могла начать отбывать наказание в тюрьме, потому что заболела и не может приехать в Эстонию, пишет Õhtuleht. Женщина не смогла подтвердить свою версию.

Теперь полиция задержала Мяндмаа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.