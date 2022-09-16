В Латвии забастовка педагогов отменена: с правительством достигнут компромисс

Министр образования и науки Анита Муйжниеце рассказала, что в учреждениях всеобщего образования, основного и среднего образования (включая среднеспециальные) с января 2023 года повысятся „выплата на одного учащегося“, что означает появление дополнительных средств на повышение зарплат педагогам, сообщает портал lsm.lv.

С сентября следующего года учителя указанных учебных заведений перейдут на 36-часовую рабочую неделю с пропорцией: 65% времени на работу в учебное время и 35% — во внеурочное время.

Минимальная ставка заработной платы составит 1080 евро.

Также было согласовано, что с января 2023 года ставка заработной платы воспитателей дошкольных учреждений увеличится до 1070 евро, что означает увеличение на 100 евро по сравнению с сентябрем этого года. С сентября следующего года также планируется изменить баланс нагрузки в дошкольных учреждениях на: 34+6.

В четверг, 15 сентября, Министерство образования и науки предложило профсоюзу еще одно альтернативное решение вопроса о зарплатах учителей — дополнительное финансирование в размере 56,5 млн евро из госбюджета, которое предлагалось и ранее, а также еще 12 млн евро из средств самоуправлений.

Совет LIZDA в четверг вечером решил, что новое предложение правительства является более выгодным, но требование соблюдения графика повышения заработной платы учителей до сих пор не выполнено, поэтому решение о забастовке не было отменено.

Глава LIZDA Инга Ванага ранее сообщила агентству LETA, что на встрече в пятницу профсоюз попытается убедить премьер-министра Кришьяниса Кариньша (“Новое Единство„) в важности принятия Кабмином решения, которое будет обязывать следующее правительство в процессе составления бюджета соблюдать график повышения зарплат педагогам, зафиксированный в Законе „Об образовании“.

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