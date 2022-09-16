Трехкратная олимпийская чемпионка о решении Международного союза биатлонистов: „Просто сволочи!“

Об этом сообщает пресс-служба организации. Подтверждено решение Исполнительного комитета от 1 марта 2022 года о запрете спортсменам РФ и Беларуси участвовать в международных соревнованиях до дальнейшего оповещения.

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова не стала сдерживаться в свете решения IBU. „Просто сволочи, что я ещё могу сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся“, — приводит слова Резцовой „РИА Новости Спорт“.