Другие виды
16.09.2022, 18:24

Трехкратная олимпийская чемпионка о решении Международного союза биатлонистов: „Просто сволочи!“

 (9)
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил дисквалификацию России и Беларуси в организации.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение продлить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Подтверждено решение Исполнительного комитета от 1 марта 2022 года о запрете спортсменам РФ и Беларуси участвовать в международных соревнованиях до дальнейшего оповещения.

Данное решение поддержали 39 представителей Конгресса, 2 высказались против, 5 - воздержались.

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова не стала сдерживаться в свете решения IBU. „Просто сволочи, что я ещё могу сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся“, — приводит слова Резцовой „РИА Новости Спорт“.

Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии