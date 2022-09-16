Трехкратная олимпийская чемпионка о решении Международного союза биатлонистов: „Просто сволочи!“(9)
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил дисквалификацию России и Беларуси в организации.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение продлить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.
Об этом сообщает пресс-служба организации. Подтверждено решение Исполнительного комитета от 1 марта 2022 года о запрете спортсменам РФ и Беларуси участвовать в международных соревнованиях до дальнейшего оповещения.
Данное решение поддержали 39 представителей Конгресса, 2 высказались против, 5 - воздержались.
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова не стала сдерживаться в свете решения IBU. „Просто сволочи, что я ещё могу сказать. Так и напишите. Похоже, они наших спортсменов просто боятся как соперников, потому что мы сильнейшая держава. Хотелось бы, чтобы они видели и чувствовали своих соперников. Но, видимо, они нас боятся“, — приводит слова Резцовой „РИА Новости Спорт“.
Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.