ФОТО и ВИДЕО | В Китае загорелся 200-метровый небоскреб, о жертвах не сообщается

Сильный пожар произошел в городском округе Чанша, административном центре южной китайской провинции Хунань, в 42-этажном высотном здании, где располагается офис China Telecom, сообщает в пятницу Channel NewsAsia.

По данным CCTV, огонь охватил несколько десятков этажей здания высотой 218 метров, в небо поднимался густой черный дым. Пожарные быстро локализовали возгорание, сейчас открытый огонь уже потушен.

Как сообщила пожарная служба провинции Хунань, пострадавших нет. Она отметила, что в тушении огня принимали участие 36 пожарных машин и 280 специалистов.

Channel NewsAsia отмечает со ссылкой на пожарный департамент провинции, что, по предварительным данным, пожар начался с возгорания стены здания с внешней стороны.

Загоревшееся офисное здание было построено в 2000 году и стало первым строением в городе Чанша высотой более 200 метров.