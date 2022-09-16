Новый главный тренер „Левадии“: у нас с клубом большие планы на будущее

43-летний украинский специалист Максим Калиниченко впервые стал главным тренером, ранее он работал только помощником тренера.

У вас есть тревога из-за дебюта в качестве главного тренера?

Есть еще небольшое беспокойство, потому что я впервые выступаю главным тренером, но напряжения нет. Я счастлив, что снова могу играть в футбол. Если мои футболисты выложатся с первой минуты, я считаю, тревога тоже исчезнет

Как прошла акклиматизации в новом клубе?

Акклиматизация в процессе, за неделю это сделать очень тяжело, но я рад, что я снова в деле и снова в футболе. Для меня все это знакомо и каких-то неудобств для себя я не замечал. Конечно же, есть бытовые вопросы, которыми я занимаюсь, в частности я жду приезда своей семьи.

Как прошла первая неделя?

Первая неделя еще не закончилась, но работа над воскресной игрой продолжается. Завтра у нас предматчевая тренировка. Надеюсь, что после встречи с „Курессааре“ смогу сказать, что первая неделя была удачной. Сейчас все идет по плану, все игроки здоровы.

У вас много опыта в качестве игрока, в какой футбол должен играть ваш клуб?

Игровую карьеру я завершил восемь лет назад, так что все должны забыть о том, что я когда-то играл. Сейчас я тренер, и мое главное пожелание заключается в том, чтобы все линии были сбалансированы во всех отношениях. У меня и у клуба большие планы на следующий год, но мои планы зависят от материала, который я смогу использовать в данный момент.

Чего вы ждете от воскресной игры?

Соперник непростой, они любят играть в агрессивный и прямолинейный футбол. В последний раз, когда „Левадия“ играла с ними на выезде, островитяне показали зубы и вели в счете 2:0, но „Левадия“ сумела переломить ход встречи в свою пользу 2:3. Мы знаем, что „Курессааре“ демонстрирует свой лучший футбол в этом сезоне, и наши футболисты это знают. Мы со всей серьезностью готовимся к этой игре.