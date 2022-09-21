Стоматологическая клиника с фантастическим потенциалом
„Трудно сказать, чем в стоматологии мы не занимаемся. В нашем доме, особенно в течение последних трех лет, прибавилось хороших специалистов, и мы существенно расширили свои возможности качественного лечения и технологии“, - выделяет сильные стороны клиники руководитель Tallinna Hambakliinik Максим Волков. У более чем двухсот сотрудников клиники, а также почти у трех тысяч пациентов еженедельно есть множество причин быть довольными.
По словам Максима Волкова, Tallinna Hambakliinik с ее выдающейся историей сейчас достигла того уровня, когда предлагаются фактически все услуги, связанные со стоматологией, и когда неоценимые возможности использовать технологии самого высокого уровня, а также благополучие сотрудников достигли завидного уровня. Врачи и медсестры с широкой компетенцией используют самые современные и удобные инструменты. Будучи городским учреждением SA Tallinna Hambakliinik не использует деньги налогоплательщиков, а инвестирует свою заработанную прибыль помимо благополучия работников и пациентов также и шире на благо общества – в несколько городских социальных проектов и в передвижной стоматологический автобус футуристического вида, который разрабатывался в течение последних двух лет и сейчас вовсю работает.
Довольные работники = довольные пациенты
По словам Волкова, у стоматологической клиники не может быть довольных пациентов с красивыми улыбками без довольных и мотивированных сотрудников. Поэтому постоянно уделяется большое внимание тому, чтобы Tallinna Hambakliinik была аттрактивной для каждого работника – от персонала регистратуры до челюстно-лицевого хирурга.
„У нас достойные зарплаты, полис здоровья и мотивационный пакет, а также очень много возможностей для развития и обучения. Бюджет на обучение у нас большой, поэтому если мы видим, что врач хочет расширить свою компетенцию и научиться чему-то еще, мы способствуем этому. В конечном итоге это создает дополнительные ценности и формирует прочный фундамент“, - говорит Волков и добавляет, что благодаря этому на протяжении многих лет удается готовить много хороших специалистов. Он подчеркивает также, что кредитная нагрузка Tallinna Hambakliinik составляет ровно ноль евро, и сотрудникам не нужно было беспокоиться о поступлении зарплаты даже в начале пандемии коронавируса, когда клиника работала лишь в дежурном режиме. Повышение квалификации сотрудников проходит по всему миру – помимо Эстонии также в Германии, Португалии, Бразилии, Австралии, Франции и других странах. Поскольку стоматология развивается очень быстро, новые навыки всегда тесно связаны с технологиями, и компетентность обеспечивает также хорошую репутацию клиники.
Фантастический потенциал
В Tallinna Hambakliinik врачам дана свобода выбора в том числе своей рабочей нагрузки, поэтому врач при желании может расширить свой обычный рабочий график и благодаря этому порадовать пациентов более короткой очередью.
„Потенциал Tallinna Hambakliinik просто фантастический. У клиники современный имидж и репутация, которая играет роль в любом случае – входит ли в здание работник или пациент. В течение последних четырех лет мы инвестировали миллионы евро в аппаратуру, материалы и кабинеты, чтобы все, что используется в процессе работы, было на самом лучшем уровне. Все процессы нашей клиники оцифрованы“, – говорит Волков.
Tallinna Hambakliinik – это надежный работодатель, здесь обеспечивают интересы работников, и не нужно беспокоиться о поступлении зарплаты даже в более сложных социальных условиях. Открывающийся вскоре филиал в Ласнамяэ, в центре развлечений в Мустакиви еще больше расширит карьерные возможности тех, кто в этом заинтересован.
Обслуживание клиентов как передовая линия
Велги Яансалу, руководитель клиентского центра Tallinna Hambakliinik, подчеркивает, что поскольку пациенты при посещении клиники соприкасаются прежде всего именно с работниками по обслуживанию клиентов, поддержание качества является приоритетом, потому что именно с этого начинает формироваться мнение людей о клинике в целом. „Мы как визитная карточка – первые и последние, с кем соприкасаются пациенты“.
По словам Яансалу, работающие в клинике сотрудники по обслуживанию клиентов вежливые, профессиональные и помимо эстонского языка на хорошем уровне владеют также русским и/или английским языком.
„Мудрый руководитель набирает в свою команду разных людей. Молодые люди, как правило, более быстрые и открытые в общении, а люди постарше более опытные и уравновешенные. И у тех, и у других свои плюсы. В нашей клинике к работникам относятся очень хорошо, у нас прекрасные условия, современное оборудование и хорошо оплачиваемая работа“, - рассказывает Яансалу, который долгое время связан с обслуживанием клиентов и был выбран лучшим сотрудником по обслуживанию клиентов Тарту, о своем нынешнем работодателе и добавляет, что переход из розничной сети в медицинскую сферу был для него чрезвычайно интересным, и он ни разу не пожалел о своем решении.
„Прихожу как домой“
Стоматолог Эве Паас, которая недавно отметила 30-летний юбилей работы в клинике, говорит, что каждый день приходит на работу, как будто к себе домой, поскольку чувствует себя в своем кабинете вместе с медсестрой очень комфортно. „В клинике царит продуктивное сотрудничество. Начальник приятный и открытый, к нему всегда можно обратиться. Наши пожелания учитываются, здесь нет застойной системы управления“.
„Всегда иду на работу в хорошем настроении“
Руководитель по персоналу Кристи Аси в случае клиники ценит ценностное предложение работодателя. „Помимо конкурентоспособной оплаты труда мы предлагаем работникам также другие преимущества и помощь, в том числе хорошее пособие для поддержания здоровья и занятий спортом. Сотрудники имеют возможность развиваться и еще больше повышать свою компетенцию, мы очень поддерживаем стремление работников к развитию и привнесению новых знаний и навыков в клинику. Наши стоматологические кабинеты оснащены оборудованием самого высокого уровня, в планах на ближайшее будущее дальнейшее улучшение рабочей среды в целом.
Текучесть персонала у нас относительно низкая, этот факт сам по себе показывает, что мы являемся аттрактивным работодателем. Средний рабочий стаж у нас 15 лет, сотрудник с самым большим стажем на данный момент проработал в клинике 46 лет“.