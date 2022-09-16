Пенсионеры в Эстонии все еще ждут российские пенсии. Яна Тоом: „Я попросила свое бюро связаться с пенсионным фондом РФ“

„Уважаемая Яна, когда нам выплатят российские пенсии и как жить?“ - задала вопрос одна из зрительниц эфира.

“Я попросила свое бюро, советника Николая Караева, связаться с российским пенсионным фондом и спросить, в чем дело, - рассказала евродепутат. - Он позвонил, ему ответили, что дважды пытались перевести деньги, дважды перевод не прошел“.

По словам Яны, они (российский пенсионный фонд - прим.RusDelfi) не знают, почему перевод не прошел и отправят запрос в казначейство РФ. Ответ ожидают к концу месяца.



“Я не могу этого утверждать, но я думаю, что перевод не прошел по одной простой причине: из-за санкций, - высказалась Тоом. - Потому что когда мы запрещаем банковские переводы, не работает система SWIFT - международная система банковских переводов, то мы не вправе ждать, что придут какие-то деньги. Хотя деньги, которые переводила Эстония для России, для наших пенсионеров там, дошли по назначению“, - отмечает она.

“В общем, они (российский пенсионный фонд - прим.RusDelfi) сейчас будут с этим разбираться, в конце месяца получат ответ. Вероятно, деньги будут в начале следующего месяца, - предположила Тоом. - Суммы там не очень большие, как я сегодня вычитала из разных новостей. Средняя пенсия, которую ожидают, - 79 евро, но тоже деньги. Особенно, в нашей ситуации“.

Евродепутат также отметила, что люди, которые оказались в этой ситуации, могут обратиться за финансовой помощи в местное самоуправление. И призвала не стесняться этого делать!