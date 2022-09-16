Игровую майку Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $10,1 млн

Майка „Чикаго Буллз“, в которой Майкл Джордан играл в первом матче финальной серии НБА 1998 года против „Юты Джаз“, была продана на аукционе Sotheby's за рекордные $10,1 млн. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома. Это самая большая сумма, когда-либо выплаченная за спортивные памятные вещи. Был побит рекорд в $9,28 млн, заплаченных в мае за майку легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой тот забил гол „рукой бога“ на чемпионате мира 1986 года, пишет РБК.



В сезоне 1997/98 Джордан вместе с „Чикаго“ завоевал свой шестой и последний чемпионский титул, а также рекордную шестую награду MVP финала НБА. После финала Джордан завершил карьеру во второй раз.



Это была лишь вторая игровая майка Джордана с финальной серии НБА, когда-либо выставленная на аукцион Sotheby's.



Предыдущим рекордом для любого предмета, связанного с Джорданом, была коллекционная карточка Upper Deck Game Jersey patch card 1997/98 с автографом, которая была продана за $2,7 млн в октябре 2021 года. А предыдущая рекордная цена за игровую майку НБА — $3,69 млн, за которые в мае 2021 года купили майку Коби Брайанта с его дебютного сезона в НБА.