Расправь свои крылья с airBaltic!

Мы ищем любознательных и целеустремленных людей, увлекающихся тем, что они делают. Мы высоко ценим хорошие коммуникационные навыки, позитивное отношение и высокое чувство ответственности, а главное – мы открыты для новых идей, желания учиться и работать в команде в авиационной сфере.

airBaltic – это динамичная рабочая среда и место встречи сотрудников более 30 национальностей. Каждый из нас благодаря своим знаниям и увлеченности создает нашу историю успеха. Работать в airBaltic означает работать в международной среде на мировом уровне, но находясь здесь же, в Таллинне, – это уникальный опыт, который трудно найти где-то еще. За нашим флотом – самолетами, пилотами, стюардами и агентами – стоит надежная команда. Технические специалисты, диспетчеры, работники ИТ-сферы и маркетинга, юристы, специалисты в области финансов и обслуживания клиентов – это лишь часть того, что держит нас над облаками.

В основе компании airBaltic лежат сплоченный командный дух, мультикультурная среда и любовь к авиации и инновациям. Вот уже более 10 лет мы являемся лидирующим работодателем в транспортной отрасли. Присоединившись к нам, каждый сотрудник отправляется в ознакомительную поездку в любую конечную цель airBaltic, чтобы увидеть, как наша компания работает в реальных условиях. Вместе с семьей можно объездить весь мир по особо выгодным ценам также в сотрудничестве с нашими партнерскими авиакомпаниями. Международные конференции, обучение, авиашоу и туры – это часть увлекательной повседневной жизни.

Каждого из нас вдохновляет такая повседневная жизнь, когда мы можем реализовать свои идеи. Независимо от того, являешься ли ты профессионалом высокого ранга или полным энтузиазма студентом, приходи таким, какой ты есть на самом деле, потому что мы - быстрорастущая компания, как и возможности карьерного роста вместе с нами. Стань частью одной из самых современных и экологичных авиакомпаний Европы и начни свое путешествие вместе с нами!

В чем заключаются три основные цеairBalticнности airBaltic?

Мы обеспечиваем

Мы взяли на себя строгое обязательство по обеспечению высочайшего уровня качества во всех аспектах нашей деятельности. Мы обеспечиваем для наших клиентов безопасные, пунктуальные и удобные путешествия. Мы являемся надежным партнером для всех, с кем сотрудничаем.

Мы заботимся

Мы любим то, что делаем, и наша страсть к авиации вдохновляет других. Мы строим долгосрочные отношения с пассажирами, понимая их потребности и предлагая наилучший сервис. В основе нашей деятельности лежит устойчивое развитие – будь то ведение бизнеса, взаимодействие с людьми, забота об окружающей среде, внедрение экологически безопасных методов везде, где это возможно.

Мы растем

Мы воспринимаем вызовы как возможность для развития. Внедряя инновации, мы совершенствуемся и продвигаемся вперед, чтобы занимать ведущие позиции в развивающейся отрасли. Наша команда постоянно работает так, чтобы быть на высоте. Мы полагаемся на то, что между быстрым и умным мышлением должен быть баланс, – настоящие лидеры должны быть гибкими провидцами, принимающими четкие решения, чтобы приспосабливаться к изменениям и создавать лучшее будущее.

Какие в airBaltic проводятся мероприятия по сплочению команды?

Мы высоко ценим и отмечаем как маленькие достижения, так и большие победы. Чаще всего мы делаем это в составе команд, организовывая различные мероприятия, путешествия и получая новый опыт. Все вместе встречаемся на летних и зимних корпоративных мероприятиях, чтобы отпраздновать наши успехи и лучше познакомиться с теми людьми, благодаря которым это стало возможно. Мы не забываем также о важных праздничных днях и событиях как для airBaltic, так и для всех стран Балтии.

Какие возможности для карьерного роста предлагает airBaltic?

Стюарды получают международный сертификат уже после прохождения 8-недельного курса обучения, во время которого платится стипендия. Пилоты получают Европейскую лицензию пилота транспортной авиации всего за 18 месяцев. Кроме того, для достижения этой цели не требуется предварительное образование или опыт в авиации. Многие руководители департаментов начинали как специалисты, а на данный момент уже руководят крупными командами. Возможности роста каждого сотрудника зависят от его роли и энтузиазма.

Есть ли особая поддержка для тех, кто получает образование или имеет детей и т.п. БОНУСЫ?

airBaltic Leaders for Future (ALFA) – это программа для работников, которая предлагает всем работникам курсы управления и личностного развития. Мы заботимся о сотрудниках с детьми, предлагая им дополнительные дни отпуска, и организуем семейные мероприятия и дни теней, чтобы подрастающее поколение могло узнать, какой разносторонней может быть работа в авиации. Есть различные модели работы – как очно, так и удаленно.

Что делать, если я хочу работать в airBaltic, но на данный момент для меня нет вакансий? Если хочешь работать в airBaltic, но не видишь сейчас подходящей вакансии, мы предлагаем возможность добавить свою заявку в базу талантов airBaltic. Добавь свое CV в раздел Jobs на сайте careers.airbaltic.com, и как только освободится должность, соответствующая твоему опыту, мы с тобой свяжемся.