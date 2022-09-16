ЧП и криминал
16.09.2022, 14:49

В Тартумаа микроавтобус столкнулся со школьным автобусом. Один человек попал в больницу

 
Koolibuss. PILT ON ILLUSTRATIIVNE!
Koolibuss. PILT ON ILLUSTRATIIVNE!
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В Тартумаа столкнулись школьный автобус и микроавтобус. В ДТП пострадал пассажир микроавтобуса, которого доставили в больницу.

В пятницу около полудня в волости Пейпсияэре в Тартумаа произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, микроавтобус Opel передвигался по главной дороге, когда перед ним выехал с боковой дороги школьный автобус.

Водитель Opel заметил приближающийся по боковой дороге школьный автобус, но не успел затормозить и избежать столкновения. В итоге микроавтобус врезался в задний правый угол автобуса.

К счастью, в школьном автобусе не было детей, внутри был лишь водитель, и он не пострадал. А пассажира микроавтобуса доставили в больницу.

Оба водителя были трезвыми.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии