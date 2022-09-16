16.09.2022, 14:49
В Тартумаа микроавтобус столкнулся со школьным автобусом. Один человек попал в больницу
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Тартумаа столкнулись школьный автобус и микроавтобус. В ДТП пострадал пассажир микроавтобуса, которого доставили в больницу.
В пятницу около полудня в волости Пейпсияэре в Тартумаа произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, микроавтобус Opel передвигался по главной дороге, когда перед ним выехал с боковой дороги школьный автобус.
Водитель Opel заметил приближающийся по боковой дороге школьный автобус, но не успел затормозить и избежать столкновения. В итоге микроавтобус врезался в задний правый угол автобуса.
К счастью, в школьном автобусе не было детей, внутри был лишь водитель, и он не пострадал. А пассажира микроавтобуса доставили в больницу.
Оба водителя были трезвыми.