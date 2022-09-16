Таллиннский кредитный союз устроил своим инвесторам грандиозный праздник
18 августа Таллиннский кредитный союз пригласил членов союза на Таллиннское певческое поле, чтобы отметить день рождения, а также провести общее собрание союза.
Действующий уже 12 лет Таллиннский кредитный союз и его руководство в августе по традиции встречаются со всеми членами союза. По словам члена правления Таллиннского кредитного союза Аннели Ояметс, ежегодный праздник – долгожданное событие, и когда в прошлом году он не состоялся из-за коронавируса, многие искренне грустили.
Поэтому праздник в этом году был еще более более ожидаемым. Несмотря на жаркую погоду на Таллиннском певческом поле собрались сотни и сотни людей, настроение поднимали Герли Падар и Якко Малтис, а среди участников разыгрывались билеты в кино и пакет в Спа. На празднике традиционно говорили, конечно, и о деятельности кредитного союза, и члены союза смогли снова лицом к лицу встретиться с его руководством.
По словам Аннели Ояметс, Таллиннский кредитный союз – это больше, чем просто кредитный союз. Это скорее большая семья или дружное сообщество, целью которого является сохранение и приумножение сбережений своих инвесторов. Союз делает все, чтобы деньги инвестировались максимально безопасно, и это видно по постоянно растущему количеству вкладчиков. Так, если 12 лет назад в союзе было 179 членов, то сейчас их число выросло до 2376.
„Мы работаем уже 12 лет, и если за это время количество наших членов многократно выросло, то это является показателем того, что люди нам доверяют“, – добавила Ояметс.
Таллиннский кредитный союз является единственным союзом Эстонии, который распределяет между своими членами и доход собственника, потому что члены союза являются и собственниками союза. Поскольку прошлый год был самым успешным за все время работы союза, в дополнение к процентам по вкладам союз выплатил также дивиденды от членских взносов, при этом ставка дивидендов составила более 12 процентов.
Почему стоит вкладывать свои деньги в Таллиннский кредитный союз?
Аннели Ояметс выделила три ключевых слова: доверие, опыт и гибкость. В 2010 году, когда союз начал свою работу, один экономический кризис еще продолжался, сейчас просматривается уже следующий. Но несмотря на сложные времена Таллиннский кредитный союз успешно работает и помогает своим инвесторам переживать экономически трудные времена, именно благодаря своему 12-летнему опыту.
Вклады кредитного союза очень гибкие. Сейчас Таллиннский кредитный союз предлагает своим членам три варианта вкладов: Накопительный вклад, Срочный вклад и Вклад24.
Минимальная сумма Накопительного вклада составляет 2000 евро и к основной сумме вклада можно делать дополнительные взносы в размере не менее 200 евро. Процент по Накопительному вкладу до 6.5%
Срочный вклад – позволяет зарабатывать проценты с суммы вклада каждый месяц, квартал или в конце периода. Первоначальный взнос Срочного вклада составляет минимум 2000 евро. Процентная ставка до 6,5 % в год
Ну и самым уникальным является Вклад24, который позволяет досрочно забрать вложенные деньги, сохранив при этом все заработанные проценты. При досрочном прекращении союз перечисляет сумму вклада и накопленные проценты на счет вкладчика в течение 24 часов с момента подачи уведомления о прекращении. Процентная ставка Вклад24 составляет 3,5 %.
Если ваши деньги лежат на счету и ничего не зарабатывают – открывайте вклад в Таллиннском кредитном союзе!
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