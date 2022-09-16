Таллиннский кредитный союз устроил своим инвесторам грандиозный праздник

Действующий уже 12 лет Таллиннский кредитный союз и его руководство в августе по традиции встречаются со всеми членами союза. По словам члена правления Таллиннского кредитного союза Аннели Ояметс, ежегодный праздник – долгожданное событие, и когда в прошлом году он не состоялся из-за коронавируса, многие искренне грустили.

Поэтому праздник в этом году был еще более более ожидаемым. Несмотря на жаркую погоду на Таллиннском певческом поле собрались сотни и сотни людей, настроение поднимали Герли Падар и Якко Малтис, а среди участников разыгрывались билеты в кино и пакет в Спа. На празднике традиционно говорили, конечно, и о деятельности кредитного союза, и члены союза смогли снова лицом к лицу встретиться с его руководством.

По словам Аннели Ояметс, Таллиннский кредитный союз – это больше, чем просто кредитный союз. Это скорее большая семья или дружное сообщество, целью которого является сохранение и приумножение сбережений своих инвесторов. Союз делает все, чтобы деньги инвестировались максимально безопасно, и это видно по постоянно растущему количеству вкладчиков. Так, если 12 лет назад в союзе было 179 членов, то сейчас их число выросло до 2376.

„Мы работаем уже 12 лет, и если за это время количество наших членов многократно выросло, то это является показателем того, что люди нам доверяют“, – добавила Ояметс.

Таллиннский кредитный союз является единственным союзом Эстонии, который распределяет между своими членами и доход собственника, потому что члены союза являются и собственниками союза. Поскольку прошлый год был самым успешным за все время работы союза, в дополнение к процентам по вкладам союз выплатил также дивиденды от членских взносов, при этом ставка дивидендов составила более 12 процентов.

Почему стоит вкладывать свои деньги в Таллиннский кредитный союз?