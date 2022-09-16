ВИДЕО | „Большинство из нас работает на двух работах, чтобы просто сводить концы с концами“. Спасатели просят повысить зарплату до 1,2 средней по Эстонии

„Все только обещают, но никто ничего не делает, никто не повышает зарплату“, - сказал Янно Паюпуу. „О нас, как всегда, вспоминают в последнюю очередь“, - добавил Холгер Эннок, припомнив слова одного из коллег, который, говоря об отношении правительства к спасателям, с горечью сказал, что, по мнению правительства, спасатели и без денег обойдутся, а дураки для такой работы всегда найдутся.

Как сказали и Паюпуу, и Эннок, они до сих пор не ушли из Спасательного департамента по одной простой причине — им нравится их работа, вот только прожить на зарплату спасателя невозможно.

„Подрабатывает большинство спасателей, - сказала Паюпуу. - Реальность такова, что из десяти спасателей восемь работают еще где-то. Спасатель, не имеющий второй работы, скорее исключение, чем правило“.

Зарплата Холгера Эннока и Янно Паюпуу составляет до вычета налогов 1150 евро, а месячные расходы у каждого почти в два раза выше этой суммы. Но столичным спасателям, как дали понять Эннок и Паюпуу, еще повезло, в уездах зарплата-брутто спасателей может быть на 200 евро меньше.

„Мы подчас людей найти не можем, никто не хочет работать за такую зарплату“. Холгер Энок

„Мы подчас людей найти не можем, никто не хочет работать за такую зарплату, - сказал Энок, добавив, что молодых людей, которые только начинают строить свою карьеру, такие заработки не привлекают.

Спасатели не скрывают, что им приходится искать вторую работу, чтобы иметь возможность содержать семью. Из-за высокой загруженности семейная жизнь страдает в первую очередь, да и на то, чтобы заниматься саморазвитием времени не остается. Уже не говоря о том, что работа спасателей связана с большой физической нагрузкой.

Каким же видится спасателям выход из положения?

И хотя сами спасатели слабо верят в то, что их зарплата вырастет, все же они говорят о том, что она должна составлять 1,2 средней зарплаты по Эстонии.