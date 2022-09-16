ГРАФИКИ | Высокопоставленных чиновников ждет рост зарплат: у кого-то прибавка будет больше, чем минималка

Индексация заработных плат высших государственных служащих предусмотрена законом 1 апреля каждого года: устанавливается влияющий на размер зарплаты индекс, размер которого зависит на 20% от годового роста индекса потребительских цен и на 80% от прироста поступившего за год пенсионного страхования социального налога.