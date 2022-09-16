16.09.2022, 13:20
ГРАФИКИ | Высокопоставленных чиновников ждет рост зарплат: у кого-то прибавка будет больше, чем минималка(69)
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Благодаря высокой инфляция высокопоставленных госслужащих в апреле следующего года ожидает беспрецедентный скачок зарплаты, а у некоторых он даже выше, чем ежемесячный заработок десятков тысяч эстоноземельцев.
Индексация заработных плат высших государственных служащих предусмотрена законом 1 апреля каждого года: устанавливается влияющий на размер зарплаты индекс, размер которого зависит на 20% от годового роста индекса потребительских цен и на 80% от прироста поступившего за год пенсионного страхования социального налога.