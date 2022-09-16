Контавейт стартует на Tallinn Open WTA 250 со второго дня

„У нас была возможность выбрать одну теннисистку, чье игровое время мы можем определить до составления таблицы, и для этого я выбрал Анетт Контавейт, нашу первую ракетку и первого игрока турнира, которая сыграет во второй день основного турнира“, — сказал директор Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт.

„Приглашаю всех в спортивный центр „Forus“, поболеть за Анетт и помочь ей пройти в следующий раунд“.

Игровое время Кайи Канепи (WTA 32.) будет определено жеребьевкой.

Всех участников турнира Tallinn Open WTA 250 можно найти тут.

В турнире примут участие 21 теннисистка из основной таблицы, шесть прошедших квалификацию теннисисток, четыре теннисистки, получившие Wild Card, и одна теннисистка, которая может участвовать в турнире в силу своего статуса. Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 спортсменки.

Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.

Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре „Forus“ в Тонди.

Билеты на турнир можно приобрести на сайте piletitasku.ee.

С 24.09 по 25.09.2022 состоятся отборочные поединки турнира. Основной турнир состоится с 26.09 по 2.10.2022:

·26.09-29.09.2022 можно приобрести билеты на утренние сеансы;

30.09 – 1.10 состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, на которые можно приобрести билеты как на утренние, так и на вечерние сессии;

2.10 состоится финал турнира.

Также продаются индивидуальные билеты и VIP-билеты. VIP-билет включает сидячее место на один матч турнира с очень хорошей видимостью и в обособленной зоне, вход в lounge турнира и сумку-сувенир турнира

Lounge турнира – это зона, открытая только для особых гостей, где есть гардероб, уголок отдыха с удобными креслами и возможность насладиться едой и напитками. Это место, где можно поделиться впечатлениями от матча с другими гостями турнира и во время основного турнира насладиться закусками и напитками.