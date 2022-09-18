ИССЛЕДОВАНИЕ | Домашнее интернет-соединение имеет 92% домохозяйств Эстонии(3)
Исследование Департамента статистики по использованию инфотехнологий домохозяйствами показало, что жители Эстонии активно пользуются интернетом, предприятия же вынуждены защищаться от рисков безопасности.
Из исследования по использованию инфотехнологий домохозяйствами, прошедшего во втором квартале этого года, следует, что домашнее интернет-соединение имеет 92,4% домохозяйств Эстонии. „Это на 2% больше, чем в прошлом году“, — сказала аналитик Департамента статистики Эпп Реммелг.
Наличие домашнего интернета в свою очередь позволяет использовать различные устройства с интернет-подключением. Более половины интернет-пользователей используют телевизоры Smart TV, имеющие интернет-подключение. Двое из пяти используют управляемую с помощью интернета бытовую технику, например термостаты, осветительные приборы, камеры наблюдения, сигнализации или подключенные к интернету бытовые приборы, такие как робот-газонокосилки или пылесосы.
По-прежнему почти все (99%) молодые люди и люди раннего среднего возраста до 44 лет пользуются интернетом. Начиная с возрастной группы 45 лет количество интернет-пользователей уменьшается, среди 55–64-летних интернетом пользуется 85% людей, а среди людей пенсионного возраста (65–74-летние) — 69%. „Однако, стоит отметить, что если в начале коронавирусной пандемии количество пользователей интернета среди пожилых людей выросло на целых 17%, то в этом году лишь на 5%“, — добавила Реммелг. В основном интернетом пользуются несколько раз в день, лишь каждый седьмой использует его реже.
Больше всего Интернетом пользуются для чтения электронных писем (91%) и получения банковских услуг (91%), а также для поиска информации (86%) и чтения веб-изданий (87%). „В сравнении с прошлым годом больше всего выросло участие в онлайн-дискуссиях или опросах населения на гражданские или политические темы, а также скачивание документов. При этом последнее напрямую связано с необходимостью скачивания COVID-сертификата и справки о вакцинации, их скачивали целых 74% интернет-пользователей“, — объяснила Реммелг.
Ввиду отмены коронавирусных ограничений число э-покупателей несколько уменьшилось. Сократилось количество покупок из эстонских интернет-магазинов, в то время как покупки из интернет-магазинов других стран Европы выросли на 5%. „По сравнению с прошедшим годом структура э-покупок изменилась, и общая картина схожа с периодом до пандемии. Среди э-покупателей сократились покупки товаров для дома и в небольшой мере также покупки продуктов питания и товаров первой необходимости из интернет-магазинов. Если в прошлом году среди пользующихся услугой э-торговли людей товары для дома покупал каждый третий, то в этом году лишь каждый четвертый“, — рассказала Реммелг.
В то же время вместе с ослаблением коронавирусных ограничений существенно выросло количество покупок билетов на мероприятия, услуг размещения и других туристических услуг, а также приобретение сопутствующего им страхования из интернет-магазинов. Тем не менее количество этих покупок все еще не достигло уровня 2019 года. „Среди пользователей услуг э-торговли 17% приобретали инвестиционные продукты, например акции, фонды и облигации, — этот показатель сейчас выше, чем когда-либо“, — добавила Реммелг.
Предпринимателей беспокоят проблемы с безопасностью
Современные технологии требуют гораздо большего количества специалистов по ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям), чем их сейчас представлено на рынке труда. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Тийны Пярсон, согласно данным исследования 2022 года ИКТ специалисты были наняты у 17% предприятий, что на один процентный пункт больше, чем в 2020 году.
В прошлом году специалистов по ИКТ пытались нанять или наняли 8% предприятий. Если среди предприятий, имеющих менее 20 работников, специалистов наняло или пыталось нанять 5%, то среди предприятий с 250 и более работниками этот показатель равен 41%. Сложности в найме специалистов по ИКТ испытали именно крупные предприятия, 30% которых указало на трудности при поиске специалистов по ИКТ. В качестве основной проблемы приводили малое количество кандидатов, а также на недостаточный опыт в сфере ИКТ. 80% предприятий проблемой при найме назвали отсутствие квалификации в сфере ИКТ и 70% — высокие требования к зарплате у кандидатов.
В последние два года, когда число физических контактов было сведено до минимума, на предприятиях стали внедрять новые цифровые решения для поддержания связи. 46% предприятий использовало для общения такие интернет-платформы, как Skype, Zoom, Google Meet, MS Teams, WebWx и др. Почти у пятой части предприятий имелись инструкции по замене деловых поездок на виртуальные собрания. Кроме того, широко использовалась возможность дистанционной работы, если это позволял характер работы. Три четверти предприятий создали для своих работников доступ к бизнес-приложениям и программному обеспечению предприятия.
В прошлом году более четверти предприятий столкнулись как минимум с одним инцидентом безопасности, при котором была недоступна услуга ИКТ, были уничтожены или повреждены данные или произошла утечка конфиденциальных данных. Самой серьезной проблемой был инцидент безопасности ИКТ, при котором услуги ИКТ были недоступны ввиду сбоя аппаратного или программного обеспечения или внешней атаки. С этой проблемой столкнулось 24% предприятий. Данные были уничтожены или повреждены ввиду сбоя программного обеспечения, злонамеренного заражения программного обеспечения или несанкционированного вторжения у 4% предприятий. У 2% предприятий произошла утечка конфиденциальных данных.
62% предприятий информирует своих работников по части безопасности ИКТ посредством участия в обязательном или добровольном обучении и чтения материалов или фиксированием правил безопасности ИКТ в трудовом договоре.
У 32% предприятий имеются документы об оценке, практиках и процедурах безопасности ИКТ, что на 9 процентных пунктов больше, чем в 2019 году, когда проводился опрос предприятий относительно безопасности ИКТ.
Чуть более половины (55%) предприятий использует внешнего поставщика услуги для решения связанных с безопасностью ИКТ задач, например тестирования безопасности, проведения обучения по безопасности ИКТ и решения инцидентов безопасности. В 37% предприятий задачами, связанными с ИКТ, в том числе с безопасностью ИКТ, занимаются собственные работники предприятия.
Использование инфотехнологий жителями в возрасте 16–74 лет, домохозяйствами и предприятиями исследуют на основе согласованной методики статистические организации во всех государствах Европейского союза. Департамент статистики проводит исследование по использованию инфотехнологий домохозяйствами и жителями в возрасте 16–74 лет каждый год во втором квартале.
Использование инфотехнологий на предприятиях Департамент статистики исследует с 2001 года. В 2022 году в исследовании принимали участие 3400 предприятий, имеющих 10 и более работников.