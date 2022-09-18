ИССЛЕДОВАНИЕ | Домашнее интернет-соединение имеет 92% домохозяйств Эстонии

Из исследования по использованию инфотехнологий домохозяйствами, прошедшего во втором квартале этого года, следует, что домашнее интернет-соединение имеет 92,4% домохозяйств Эстонии. „Это на 2% больше, чем в прошлом году“, — сказала аналитик Департамента статистики Эпп Реммелг.

Наличие домашнего интернета в свою очередь позволяет использовать различные устройства с интернет-подключением. Более половины интернет-пользователей используют телевизоры Smart TV, имеющие интернет-подключение. Двое из пяти используют управляемую с помощью интернета бытовую технику, например термостаты, осветительные приборы, камеры наблюдения, сигнализации или подключенные к интернету бытовые приборы, такие как робот-газонокосилки или пылесосы.

По-прежнему почти все (99%) молодые люди и люди раннего среднего возраста до 44 лет пользуются интернетом. Начиная с возрастной группы 45 лет количество интернет-пользователей уменьшается, среди 55–64-летних интернетом пользуется 85% людей, а среди людей пенсионного возраста (65–74-летние) — 69%. „Однако, стоит отметить, что если в начале коронавирусной пандемии количество пользователей интернета среди пожилых людей выросло на целых 17%, то в этом году лишь на 5%“, — добавила Реммелг. В основном интернетом пользуются несколько раз в день, лишь каждый седьмой использует его реже.

Больше всего Интернетом пользуются для чтения электронных писем (91%) и получения банковских услуг (91%), а также для поиска информации (86%) и чтения веб-изданий (87%). „В сравнении с прошлым годом больше всего выросло участие в онлайн-дискуссиях или опросах населения на гражданские или политические темы, а также скачивание документов. При этом последнее напрямую связано с необходимостью скачивания COVID-сертификата и справки о вакцинации, их скачивали целых 74% интернет-пользователей“, — объяснила Реммелг.