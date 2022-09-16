„Кредитоспособность“ и „кредитная история“. Банк рассказывает все, что нужно знать будущему заемщику(3)
Сегодня кредит – это распространенная финансовая услуга, на определенном этапе жизни или развития доступная практически каждому человеку или предприятию. Дом, инвестиции для начала собственного дела, лимит кредитной карты или новый автомобиль – ситуации разные, но все они имеют одну общую черту: кредитор должен иметь возможность проверить, стоит ли человеку вообще брать на себя финансовые обязательства.
Банки и другие кредиторы оценивают кредитную историю клиента, его финансовое положение и стабильность доходов, определяют индивидуальную кредитоспособность. О том, что такое кредитоспособность, как ее определить и улучшить, рассказывает руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.
Что на самом деле означают слова „кредитоспособность“ и „кредитная история“?
С точки зрения банка Citadele результат оценки кредитоспособности клиента показывает, какие новые кредитные обязательства клиент может взять на себя, не создавая затруднений при их погашении. Например, если клиент подает запрос об индивидуальном кредитном предложении, кредитоспособность клиента всесторонне анализируют, чтобы определить, какие именно кредиты, насколько большого размера, на каких условиях и на какой срок банк может предоставить, чтобы клиент был способен с комфортом их погасить, достичь своей цели, и чтобы финансовые обязательства не оказались для него слишком обременительным. Также оценивается семейное положение клиента: это важно, поскольку повседневные расходы представляют собой финансовое бремя, которое необходимо учитывать. Мы оцениваем все перечисленные ниже факторы:
● какие кредиты ранее брал клиент;
● насколько дисциплинировано он погашал кредиты, регулярно ли клиент вносит ежемесячные платежи;
● каковы его отношения с другими кредиторами;
● каковы ежемесячные доходы клиента и насколько они стабильны;
● есть ли у клиента другие кредитные обязательства, насколько они велики и как он их выполняет.
Иными словами, мы следим за тем, чтобы обязательства не стали для клиента слишком тяжелым бременем, ухудшающим качество его жизни. Готовя кредитное предложение, мы оцениваем многие связанные с клиентом аспекты, чтобы решить, предоставлять ему кредит или нет. Второй термин, „кредитная история“, сам по себе говорит о том, что речь идет об истории выданных кредитов, или кредитных обязательств.
Мы используем регистр платежных нарушений, где доступна информация о долгах частных лиц. Сайт e-krediidiinfo.ee, которым управляет компания Krediidiinfo, предоставляет нам информацию о кредитной истории частного лица. Кроме того, мы просим клиента предоставить выписку с банковского счета за последние шесть месяцев и справку об уплаченных налогах из Налогового департамента. В то же время мы не располагаем так называемой положительной кредитной информации, т.е. сведениями о состоянии финансовых обязательств физических лиц в широком смысле, к которым относятся кредиты, займы, рассрочки и т.п. Закон гласит, что у нас есть юридическое обязательство предоставлять кредиты ответственно, чему мешает недостаточная информация. Специальный регистр сделал бы подачу ходатайства о кредите удобнее, само кредитование более безопасным и, вероятно, удешевил бы кредиты. Сегодня создание такого регистра все еще находится на стадии разработки, хотя большинство стран ЕС уже имеют положительные кредитные регистры. Например, в Латвии регистр частично ведет центральный банк, в Литве же эту услугу предоставляет частный сектор. Финляндия также сейчас создает положительный кредитный регистр, там это делается при Налоговом департаменте.
Что заметно изменилось в оценке кредитоспособности за последние пять лет?
Благодаря автоматизированному процессу ходатайства обычно рассматриваются практически сразу, и лишь в исключительных случаях для принятия решения может потребоваться больше времени.
Время, за которое клиент получает ответ и может оформить необходимую финансовую услугу, безусловно, сократилось. В 2016 году ходатайства клиентов банка рассматривались за 2–3 дня. Тогда еще не прижились средства автоматизации для ускорения и упрощения этого процесса, он был больше основан на использовании человеческих ресурсов и меньше на технологических решениях. Иными словами, для принятия решения о выдаче кредита обученные сотрудники банка оценивали индивидуальную ситуацию каждого клиента и выполняли определенные действия вручную. Клиент обычно выяснял, сможет ли он получить кредит, в течение двух-трех дней.
Клиент может подать ходатайство на получение кредита в любом кредитном учреждении. Ему не нужно идти туда самому – достаточно открыть сайт кредитной организации и авторизоваться – в большинстве случаев предложение будет готово в течение нескольких минут. Все крупные участники рынка обеспечивают быструю оценку ходатайств. Однако, если в ходе оценки что-то останется неясным, сотрудники банка должны разбираться в конкретной ситуации более тщательно.
Еще одним нововведением является так называемая услуга „купи сейчас, заплати потом“, которую мы предлагаем на рынке стран Балтии клиентам с платежным решением электронной коммерции Klix. В целом она работает так же, как оплата в рассрочку за товары, продаваемые в физических и интернет-магазинах, но пользовательский опыт клиентов несколько иной. Если ранее перед совершением покупки необходимо было заполнить заявку у лизингового партнера, с которым сотрудничает интернет-магазин, и ждать ответа несколько дней, то упомянутое решение для электронной коммерции позволяет клиентам получить несколько предложений за пару минут и выбрать из них наиболее подходящее. Кредитный договор подписывается дистанционно с использованием того же метода аутентификации, который клиент использует в мобильном приложении банка. Продавец же, в свою очередь, сразу получает деньги за товар.
Какие обстоятельства могут положительно или отрицательно повлиять на кредитоспособность клиента?
При получении кредитного предложения важнейшим критерием является платежная дисциплина – все ли платежи производятся вовремя. Платежи по кредитам и лизингу, коммунальные и другие счета, включая штрафы за неправильную парковку, должны оплачиваться вовремя. Также следует помнить, что данные все время меняются. Например, если клиент подал ходатайство, но банк отказывает в предоставлении кредита, можно в ближайшие годы погасить часть своих обязательств и снова подать ходатайство о кредите. Тогда вполне можно получить от своего банка положительный ответ. Конечно, бывают и исключения. Например, один штраф за парковку не является важным критерием для получения кредита. Однако, если неоплаченных штрафов накопилось на крупную сумму, это, скорее всего, свидетельствует о том, что у клиента не хватает дисциплины для своевременной оплаты, и будет оценено негативно при принятии решения.
Что делать, если клиент не согласен с отказом в предоставлении кредита? Может ли он оспорить решение?
Перед подачей ходатайства рекомендуем воспользоваться кредитным калькулятором, чтобы узнать сумму погашения в течение изначально выбранного периода платежа. Если клиент получает решение об отказе, оно передается в общем виде. Для уточнения деталей, связанных с отрицательным решением, необходимо обратиться в службу поддержки банка. Обычно мы рекомендуем решить проблемы, которые мешают получить кредит, и через некоторое время повторно подать ходатайство.
Насколько важна коммуникация с банком в ситуации, когда нет возможности погасить кредит в установленный срок?
Очень важна. Как только выплаты по обязательствам задерживаются, информация об этом передается в регистры. Подобная отметка в кредитной истории, разумеется, не является положительной – после этого у многих финансовых учреждений возникают сомнения в способности человека вовремя погашать кредиты. Поэтому всегда лучше обратиться в банк до того, как возникнут сложности с выполнением обязательств. Если клиент своевременно свяжется с клиентом и проинформирует его о том, что по той или иной причине у него возникают проблемы с выплатами, банк постарается пойти навстречу и найти решение по реструктуризации обязательств.
Какую часть дохода можно направить на выплаты по кредиту?
Каждый должен сам для себя оценить, какую сумму он может с комфортом выделить для оплаты своих ежемесячных обязательств. У кого-то это 10% от дохода, у кого-то 30%. Для нас как для кредитной организации важно, чтобы общая сумма ежемесячных выплат по кредитным обязательствам не превышала 40% от общей суммы месячного дохода. Другие кредиторы следуют при оценке кредитоспособности заемщика тем же правилам.
Существуют ли другие риски, из-за которых клиент может не получить кредит?
Мы также смотрим на то, насколько регулярен доход. Иногда он бывает неравномерным – в один месяц больше, в другой месяц меньше. Это также может вызвать вопросы у банка. Зачастую достаточно просто задать вопросы, но в отдельных случаях клиенту придется предоставить дополнительные документы.
Учитывается ли при оценке кредитоспособности тот факт, что клиент играет в азартные игры?
Если мы видим, что на счету соискателя кредита есть регулярные выплаты игорным компаниям и поступления от них, это признак опасности.
Какие технологии вы используете для улучшения оценки кредитоспособности?
Мы перешли на современный подход к разработке бизнес-процессов – разрабатываем такие модули и микро-сервисы, которые можно собрать в единый бизнес-процесс, как на конвейере. Этот подход имеет ряд преимуществ. Он позволяет очень быстро вносить изменения или исправления в какой-то этап процесса, добавить в процесс дополнительный этап или убрать из него какие-то этапы. Модульный подход также помогает, если какой-то этап в процессе перестает работать, поскольку в этом случае он практически не влияет на клиентов – процесс все еще можно довести до определенного этапа, а позже вернуться и завершить процесс. Клиенты, которые уже прошли этот этап в процессе, вообще не почувствуют изменения. Масштабируемость позволяет нам обрабатывать насколько угодно большой поток клиентов и оптимизировать внутренние процессы. Поскольку микро-сервисы наших бизнес-процессов находятся в облаке, именно облачные технологии отслеживают нагрузку и автоматически увеличивают или уменьшают выделяемые процессам ресурсы сервера.
Также мы часто используем интеграцию с внешними поставщиками услуг и банковскими системами. Например, бизнес-процесс может пропускать какие-то части и не требовать от клиента ввода данных, если интеграция с банковскими системами уже предоставляет процессу эту информацию. Интеграция с внешними поставщиками услуг помогает в авторизации клиентов, цифровом подписании ходатайств, получении данных из реестров и т. д. На данный момент мы также начали сотрудничество с лицензированным AISP (account information service provider), что позволяет клиенту в форме ходатайства предоставить нам разрешение на получение информации о своих счетах из всех своих банков.
Существуют ли ограничения в связи с автоматизированной выдачей кредитов?
Автоматическая обработка ходатайства на получение кредита и выдача кредита возможны только в часы, когда банку разрешено предоставлять кредитные услуги. Всем кредиторам запрещено предоставлять кредитные услуги с 23:00 до 7:00.
Что бы вы посоветовали тем, кто рассматривает возможность взять в банке кредит?
Главное вовремя оплачивать все обязательства и регулярно осуществлять ежемесячные платежи. Это самое важное. Требуется регулярный доход со стабильной структурой, и вы должны быть в состоянии своевременно оплачивать существующие обязательства. Помните, что, при возникновении вопросов банк всегда с удовольствием проконсультирует вас в принятии финансового решения.