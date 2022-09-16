„Кредитоспособность“ и „кредитная история“. Банк рассказывает все, что нужно знать будущему заемщику

Банки и другие кредиторы оценивают кредитную историю клиента, его финансовое положение и стабильность доходов, определяют индивидуальную кредитоспособность. О том, что такое кредитоспособность, как ее определить и улучшить, рассказывает руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Что на самом деле означают слова „кредитоспособность“ и „кредитная история“?

С точки зрения банка Citadele результат оценки кредитоспособности клиента показывает, какие новые кредитные обязательства клиент может взять на себя, не создавая затруднений при их погашении. Например, если клиент подает запрос об индивидуальном кредитном предложении, кредитоспособность клиента всесторонне анализируют, чтобы определить, какие именно кредиты, насколько большого размера, на каких условиях и на какой срок банк может предоставить, чтобы клиент был способен с комфортом их погасить, достичь своей цели, и чтобы финансовые обязательства не оказались для него слишком обременительным. Также оценивается семейное положение клиента: это важно, поскольку повседневные расходы представляют собой финансовое бремя, которое необходимо учитывать. Мы оцениваем все перечисленные ниже факторы:

● какие кредиты ранее брал клиент;

● насколько дисциплинировано он погашал кредиты, регулярно ли клиент вносит ежемесячные платежи;

● каковы его отношения с другими кредиторами;

● каковы ежемесячные доходы клиента и насколько они стабильны;

● есть ли у клиента другие кредитные обязательства, насколько они велики и как он их выполняет.

Иными словами, мы следим за тем, чтобы обязательства не стали для клиента слишком тяжелым бременем, ухудшающим качество его жизни. Готовя кредитное предложение, мы оцениваем многие связанные с клиентом аспекты, чтобы решить, предоставлять ему кредит или нет. Второй термин, „кредитная история“, сам по себе говорит о том, что речь идет об истории выданных кредитов, или кредитных обязательств.