Федерация хоккея Словакии может лишиться госфинансирования из-за решения по игрокам КХЛ

ФХС обосновала своё решение тем, что хоккеисты не нарушают никаких соглашений или законов. Там также заявили, что недопустимо, чтобы хоккеисты, играющие в КХЛ, подвергались из-за этого враждебности или нападкам, пишет Чемпионат.

Однако партнёры федерации, в том числе давний спонсор Orange Slovakia (оператор связи. — Прим. „Чемпионата“), сразу же выступили против этого. Против высказались и в министерстве спорта, которое угрожает федерации санкциями. „Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для этих игроков“, — приводит слова заявления Sport.cz.

В настоящее время в КХЛ семь словаков: вратари Патрик Рыбар, Адам Гуска, защитники Михал Чайковски, Кристиан Ярош и нападающие Михал Криштоф, Адам Лишка, Самуэль Бучек.

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