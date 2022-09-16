В Эстонии собираются понизить температуру в офисных помещениях до 19 градусов

За план всеобщей экономии энергоснабжения и координирование действий государственных ведомств будет отвечать министр госуправления Рийна Солман, сообщила в четверг „Актуальная камера“.

„Прежде всего в офисных помещениях надо будет снизить температуру. Обычно у нас от 22 до 24 градусов, но температуру можно снизить до 19 градусов. Это минимум, которые рекомендуют врачи. Каждое ведомство должно также следить, чтобы экономия не навредила здоровью служащих“, - сказала Солман.

Планируется пересмотреть отопление в конференц-залах и использование горячей воды в общественных учреждениях. Экономия коснется также освещения различных скульптур, монументов и даже дорог.

В тюрьмах планируют перевести офисных работников в здание Вируской тюрьмы и пересмотреть общее потребление.

В больницах экономить еще труднее, потому что сокращение расходов не должно подрывать здоровье пациентов.

„Будем реалистами. Экономия электроэнергии в больницах означает сокращение лечения. Это может оставить людей без помощи. В ситуации, когда люди и так недополучили лечения из-за ковида. Поэтому возможностей экономить у нас немного“, - сообщил глава Союза больниц Урмас Суле.