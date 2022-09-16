16.09.2022, 09:30
Закрывается действовавший более 80 лет на площади Вабадузе легендарный клуб(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
30 сентября закроется известный и популярный клуб „KuKu“ (Kujutava Kunsti — Изобразительного искусства) на площади Вабадузе. Здание, где располагается Таллиннский Дом искусства, становится на ремонт.
Как сказала Delfi Ärileht исполнительный директор клуба „KuKu“ Вирве Сирги, 30 сентября в клубе на площади Вабадузе состоится последний перед капитальным ремонтом здания, в котором располагается Таллиннский Дом искусства праздник. О предстоящем закрытии клуба „KuKu“ еще в начале сентября писала газета Postimees. Два года назад клуб „KuKu“ отметил свое 85-летие.