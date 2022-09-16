Экономика
16.09.2022, 09:30

Закрывается действовавший более 80 лет на площади Вабадузе легендарный клуб

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Президент Керсти Кальюлайд 22 декабря 2021 года в клубе « KuKu» на презентации «Саги о Рагнаре».
Президент Керсти Кальюлайд 22 декабря 2021 года в клубе « KuKu» на презентации «Саги о Рагнаре».
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

30 сентября закроется известный и популярный клуб „KuKu“ (Kujutava Kunsti — Изобразительного искусства) на площади Вабадузе. Здание, где располагается Таллиннский Дом искусства, становится на ремонт.

Как сказала Delfi Ärileht исполнительный директор клуба „KuKu“ Вирве Сирги, 30 сентября в клубе на площади Вабадузе состоится последний перед капитальным ремонтом здания, в котором располагается Таллиннский Дом искусства праздник. О предстоящем закрытии клуба „KuKu“ еще в начале сентября писала газета Postimees. Два года назад клуб „KuKu“ отметил свое 85-летие.

Клуб „KuKu“ продолжит свою деятельность по адресу Пярнуское шоссе, 2. Посетителей ожидают бар, ночной клуб и, конечно, выставки.

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