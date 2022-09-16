Месяца не хватило: Департамент конкуренции продлил срок выяснения причин рекордно высокой цены на электроэнергию

„Необходимо проанализировать большой объем данных, и нам нужно больше времени, чтобы собрать и проанализировать необходимую информацию. Мы понимаем высокий уровень общественного интереса и прилагаем все усилия, чтобы найти ответы на возникшие вопросы и предложить решения. Однако уже известно, что 17 августа не было дефицита мощностей, и если бы система биржи Nord Pool была более гибкой, цена не была бы такой, какой она была“, - сказала генеральный директор ведомства Эвелин Пярн-Леэ.