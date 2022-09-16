Месяца не хватило: Департамент конкуренции продлил срок выяснения причин рекордно высокой цены на электроэнергию(8)
Департамент конкуренции в течение месяца так и не сумел выяснить причины рекордно высокой цены на биржевую электроэнергию 17 августа. Изначально ведомство планировало огласить свою версию в течение 30 дней, но теперь объявило о необходимости продлить расследование, пишет rus.err.ee.
В связи с большим объемом изучаемого материала срок анализа причин высоких биржевых цен на электроэнергию пришлось увеличить, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента конкуренции.
„Необходимо проанализировать большой объем данных, и нам нужно больше времени, чтобы собрать и проанализировать необходимую информацию. Мы понимаем высокий уровень общественного интереса и прилагаем все усилия, чтобы найти ответы на возникшие вопросы и предложить решения. Однако уже известно, что 17 августа не было дефицита мощностей, и если бы система биржи Nord Pool была более гибкой, цена не была бы такой, какой она была“, - сказала генеральный директор ведомства Эвелин Пярн-Леэ.
17 августа с 18:00 до 19:00 биржевая цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии поднялась до рекордных 4000 евро за мегаватт-час. Среднесуточная биржевая цена достигла 682,05 евро за мегаватт-час, что также стало новым антирекордом.
В ответ на рекордный рост цен на электроэнергию Департамент конкуренции инициировал процедуру выявления причин такого подорожания, которая, как первоначально ожидалось, должна была занять месяц.
Сейчас ведомство воздерживается от ответа на вопрос, когда конкретно удастся завершить расследование и огласить причины.