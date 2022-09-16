ФОТО | Как украинский „Шахтер“ встречал шотландский „Селтик“ в Польше

„Шахтер“, который изначально считался одним из аутсайдеров группы, в этой Лиге чемпионов, стартовал с разгромной победы в гостях у „РБ Лейпцига“ (4:1). Во втором туре украинский клуб встречался с другим аутсайдером группы „Селтиком“. Чемпионы Шотландии проиграли в первой игре Реалу (0:3), но ко встрече с „Шахтером“ подходили в роле фаворита. Свою первую домашнюю встречу в групповом раунде Лиги Чемпионов, „Шахтер“ провел в Варшаве на стадионе „Войска Польского“.

Самое интересное началось непосредственно в день игры. Узнав, что в Варшаву приехало около 1500 шотландских болельщиков, я пошёл на центральную площадь.



Фанаты шотландцев оккупировали весь центр города. Город был полностью зелёный в традиционных цветах шотландского „Селтика“, который целых 5 лет не участвовал в групповой стадии ЛЧ и фанаты просто соскучились по евровыездам.

Добраться из Англии или Шотландии в Польшу очень просто и, как мне сказали, за 10-40€ можно было приехать на данные даты. Шотландцы пили много пива и запевали песни, но, на удивление, не хулиганили. Причём была не только молодежь, но и семьи с детьми. „Селтик“ - это клуб рабочего класса, как объяснили болельщики.



За час до игры всех погрузили в автобусы в одном из парков в центре города и отвезли на стадион.



Сама игра с первых минут проходила под диктовку „Селтика“. В первом тайме „Шахтёр“ играл довольно закрыто и лишь новая потенциальная звезда украинского футбола Михаил Мудрик огрызался - он и стал героем встречи. Имея значительный перевес шотландцы забили первый гол, но потом отдали инициативу „Шахтёру“, который сравнял счёт. Именно Мудрик принес команде гол красивым ударом. При счете 1-1 игра выровнялась с периодическим перевесом „Селтика“ и контрвыпадами.

На самом матче, по сравнению с игрой „Динамо“ несколько неделями ранее, было очень тихо и почти не слышно украинских болельщиков. Толком никакой атрибутики до игры не продавалось тоже, лишь несколько одинаковых лавок.