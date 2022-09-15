Ставка платежа по страхованию от безработицы останется прежней
На сегодняшнем заседании Правительство Республики одобрило предложение Совета Кассы по безработице, согласно которому ставка страхового взноса по безработице на следующие четыре года останется на нынешнем уровне, т.е. 2,4%, из которых 1,6% платят работники, а 0,8% – работодатели.
„Ставка страхового платежа не изменится, поскольку было принято решение совместно искать возможности для экономии и подготовить кредитный потенциал на случай, если он понадобится“, – подтвердил председатель совета Кассы по безработице, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
При ставке в 2,4%, поступление страховых взносов по безработице в 2023 году составит примерно 283,3 млн евро, в 2024 году около 298,9 млн евро и 313,8 млн и 327,96 млн евро в 2025 и 2026 годах соответственно.
Чтобы обеспечить функционирование услуг, существующих на рынке труда, и наличие средств, необходимых для выплаты связанных с этим пособий, в 2023 году планируется перевести в целевой капитал возмещений по страхованию от безработицы более 25,5% средств из целевых фондов, формируемых как застрахованными лицами, так и работодателями. В общей сложности сумма составит 72,2 млн евро, из которых 46,9 млн евро будет направлено из фонда застрахованных лиц, а 25,3 млн евро – из фонда работодателей.
Ставка средств, перечисляемых в целевой капитал в 2022 году, составляет 19,8%. В следующем году средства будут использованы для оказания услуг на рынке труда, таких как обучение, и для выплаты пособий.
Система страхования от безработицы была создана в Эстонии в 2002 году. Самая высокая ставка платежа действовала в 2009-2013 годах, когда она выросла до 4,2%, из которых 2,8% платил работник, а 1,4% работодатель. С 2015 года ставка страховых взносов по безработице составляет 2,4%.