Легенда тенниса Роджер Федерер завершает карьеру

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах „Большого шлема“.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — „Ролан Гаррос“. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема. Он сохранял статус первой ракетки мира на протяжении 310 недель. Этот рекорд побил только сербский теннисист Новак Джокович.

„Как многие из вас знают, в последние три года я столкнулся с проблемами в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полноценную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела <…> Теннис обошелся со мной более великодушно, чем я когда-либо мечтал, и сейчас я должен признать, что настало время завершить мою соревновательную карьеру“, — говорится в обращении Федерера.