Таллинн выдает горожанам в пользование контейнеры для компоста и отходов

Требование организовать раздельный сбор отходов в Эстонии вступит в силу не позже конца 2023 года, однако Таллинн планирует организовать его уже будущей весной. „Если биологические отходы отсортированы как следует, обращение с остальными отходами проходит эффективнее. Биоотходы сами по себе являются необходимым ресурсом, а их отдельный сбор помогает сохранить от порчи другие отходы“, - прокомментировал вице-мэр Йоосеп Вимм.

В рамках проекта „Продвижение раздельного сбора биоотходов и компостирования в Таллинне“ Центр инвестиций в окружающую среду выделил Таллиннскому центру стратегического управления субсидию на приобретение 140-литровых контейнеров для сбора биоотходов (1000 шт.) и 250-литровых домашних контейнеров для компоста (700 шт.), а также на проведение обучения производству компоста. Общая стоимость проекта Центра инвестиций в окружающую среду составляет около 250 900 евро, доля самофинансирования Таллинна составляет более 65 200 евро. Помимо этого, город приобрел еще и 80-литровые контейнеры для сбора отходов (4000 шт.).

Стоимость приобретения домашнего контейнера для компоста составляет 318,56 евро, 50 евро от этой суммы ходатайствующий оплачивает сам в качестве самофинансирования. Стоимость приобретения 140-литрового контейнера составляет 23,88 евро, а 80-литрового – 22,32 евро, их выдают на основании ходатайства без самофинансирования.

Представить соответствующее ходатайство можно на портале taotlen.tallinn.ee начиная с 15 сентября и до тех пор, пока контейнеры есть в наличии. Когда контейнеры закончатся, прием и рассмотрение ходатайств будут прекращены. При желании можно получить в придачу также посуду для сбора пищевых отходов на кухню.