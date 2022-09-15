Таллинн выдает горожанам в пользование контейнеры для компоста и отходов
С целью продвижения идеи сортировки отходов Таллинн на основании заявлений на льготных условиях раздает жителям частных, парных и рядных домов, а также домов на две квартиры контейнеры для компоста и биоотходов. Ходатайства принимаются с сегодняшнего дня, 15 сентября, до тех пор, пока не закончатся контейнеры.
Требование организовать раздельный сбор отходов в Эстонии вступит в силу не позже конца 2023 года, однако Таллинн планирует организовать его уже будущей весной. „Если биологические отходы отсортированы как следует, обращение с остальными отходами проходит эффективнее. Биоотходы сами по себе являются необходимым ресурсом, а их отдельный сбор помогает сохранить от порчи другие отходы“, - прокомментировал вице-мэр Йоосеп Вимм.
В рамках проекта „Продвижение раздельного сбора биоотходов и компостирования в Таллинне“ Центр инвестиций в окружающую среду выделил Таллиннскому центру стратегического управления субсидию на приобретение 140-литровых контейнеров для сбора биоотходов (1000 шт.) и 250-литровых домашних контейнеров для компоста (700 шт.), а также на проведение обучения производству компоста. Общая стоимость проекта Центра инвестиций в окружающую среду составляет около 250 900 евро, доля самофинансирования Таллинна составляет более 65 200 евро. Помимо этого, город приобрел еще и 80-литровые контейнеры для сбора отходов (4000 шт.).
Стоимость приобретения домашнего контейнера для компоста составляет 318,56 евро, 50 евро от этой суммы ходатайствующий оплачивает сам в качестве самофинансирования. Стоимость приобретения 140-литрового контейнера составляет 23,88 евро, а 80-литрового – 22,32 евро, их выдают на основании ходатайства без самофинансирования.
Представить соответствующее ходатайство можно на портале taotlen.tallinn.ee начиная с 15 сентября и до тех пор, пока контейнеры есть в наличии. Когда контейнеры закончатся, прием и рассмотрение ходатайств будут прекращены. При желании можно получить в придачу также посуду для сбора пищевых отходов на кухню.
Подать ходатайство могут только физические лица, местом жительства которых согласно данным регистра народонаселения является Таллинн, указанный адрес должен совпадать с адресом доставки контейнера. Житель частного, парного или рядного дома, а также дома на две квартиры, может ходатайствовать или об одном контейнере для компоста, или об одном контейнере для биоотходов. Ходатай также должен быть включенным в систему круглогодичного организованного вывоза мусора.
Ходатай обязуется использовать контейнеры по назначению как минимум до 7 сентября 2026 года, обеспечить установку, хранение и уход согласно установленным требованиям. До указанного срока собственником контейнеров является город, в дальнейшем право собственности переходит к ходатаю, контейнеры остаются у пользователя и их не нужно возвращать.
Подробнее об условиях (на эстонском): www.tallinn.ee/et/biojaatmete-kogumisvahendid.
Раздельный сбор отходов установлен Законом об обращении с отходами, Таллиннской программой обращения с отходами 2022-2026 и Таллиннским предписанием об обращении с отходами.