Универсальная услуга по продаже электроэнергии получила одобрение Рийгикогу. Как всё будет происходить дальше?

„Благодаря быстрой и конструктивной работе Рийгикогу проект реформы рынка электроэнергии прошел необходимые чтения в экстренном порядке, и уже с начала октября домашние потребители смогут начать пользоваться этой услугой, - сказал министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван. - Всем тем, кто получает электричество по зафиксированной высокой цене или продолжает пользоваться биржевым пакетом, обязательно имеет смысл рассмотреть вариант универсальной услуги, чтобы контролировать возросшие расходы на электричество“.

Реформа рынка электроэнергии возлагает на госпредприятие Eesti Energia обязанность с 1 октября нынешнего года по 30 апреля 2026 года продавать электричество домашним потребителям Эстонии и всем посредникам по продаже электричества в качестве универсальной услуги. Другие продавцы электроэнергии также могут предлагать своим клиентам универсальную услугу, и они получают право покупать необходимую для этого электроэнергию у государственного производителя электричества. При желании перейти на универсальную услугу имеет смысл сначала обратиться к своему прежнему продавцу электроэнергии.

Для определения цены универсальной услуги следует дождаться вступления закона в силу, после этого Enefit Power сможет представить Департаменту конкуренции ходатайство о согласовании цены электроэнергии, произведенной для универсальной услуги. Департамент конкуренции должен к концу сентября согласовать цену производства электроэнергии, а посредники по продаже электричества имеют право при предложении услуги прибавить к этой цене сумму, необходимую для покрытия расходов, связанных с предложением универсальной услуги.