Посол Украины в Эстонии написала, что „русские туристы избили двух украинок“. Оказалось, их избил украинец

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца на своей странице в Twitter 12 сентября заявила, что русские туристы в Париже избили двух украинок, мать и дочь, которые слушали украинские песни. Затем она призвала к визовому бану для всех россиян.

Однако, в действительности нападение произошло не в столице, а в городке Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу. Более того, как сообщил в среду прокурор Ниццы, нападавшим оказался гражданин Украины, признавший свою вину. Ему грозит тюремное заключение сроком до 3 лет и штраф до 45 тысяч евро.