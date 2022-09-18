Новости Эстонии
18.09.2022, 21:05

На местных выборах сможет участвовать 139 281 негражданин. Смотрите, многие ли из них голосуют

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Выборы
Выборы
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

В Рийгикогу рождается план план лишить права голоса на выборах в местное самоуправление живущих в Эстонии иностранцев. В случае реализации плана, как пишет издание Maaleht, в выборах не смогут участвовать живущие в Эстонии 70 000 граждан России или почти 400 граждан Великобритании.

Законопроект предусматривает лишить живущих в Эстонии иностранцев (за исключением граждан стран-членов Евросоюза) права голоса на местных выборах. По нынешнему закону в выборах в местное самоуправление могут участвовать иностранцы не моложе 16 лет, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или имеющие право на постоянное проживание.

По сообщению пресс-службы парламента, законопроект был инициирован 21 апреля, и конституционная комиссия предложила вынести его на первое чтение 20 сентября.

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