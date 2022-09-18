На местных выборах сможет участвовать 139 281 негражданин. Смотрите, многие ли из них голосуют

Законопроект предусматривает лишить живущих в Эстонии иностранцев (за исключением граждан стран-членов Евросоюза) права голоса на местных выборах. По нынешнему закону в выборах в местное самоуправление могут участвовать иностранцы не моложе 16 лет, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или имеющие право на постоянное проживание.