18.09.2022, 21:05
На местных выборах сможет участвовать 139 281 негражданин. Смотрите, многие ли из них голосуют(28)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Рийгикогу рождается план план лишить права голоса на выборах в местное самоуправление живущих в Эстонии иностранцев. В случае реализации плана, как пишет издание Maaleht, в выборах не смогут участвовать живущие в Эстонии 70 000 граждан России или почти 400 граждан Великобритании.
Законопроект предусматривает лишить живущих в Эстонии иностранцев (за исключением граждан стран-членов Евросоюза) права голоса на местных выборах. По нынешнему закону в выборах в местное самоуправление могут участвовать иностранцы не моложе 16 лет, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или имеющие право на постоянное проживание.