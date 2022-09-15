Внимание! Из-за конференции НАТО произойдут изменения в дорожном движении Таллинна

В пятницу утром, в 08:00, закроют для движения участок бульвара Рявала от перекрестка Кивисилла до Лийвалайа. Для движения закроют только направление в сторону Лийвалайа, движение в сторону Кивисилла останется открытым. Ограничения будут действовать до 18:00 воскресенья.

Остановку общественного транспорта „Торнимяэ“ переместят к отелю Radisson Collection. Маршруты и графики движения общественного транспорта останутся неизменными. На том же отрезке организуют обходной путь для пешеходов. Изменения будут обозначены дорожными знаками. Пешеходные переходы со стороны улиц Ливалайа и Кивисилла продолжат работу.

Вдобавок к этому в воскресенье, 18 сентября, в промежутке между 08:00 и 15:30 будет ограничено движение по улице Вейценберги. Во избежание заторов автолюбителям рекомендуется по возможности избегать упомянутых участков.

Военный комитет НАТО собирается дважды в год – одна из встреч проводится в штаб-квартире альянса в Брюсселе, а вторую проводит одна из стран-союзников. На конференции обсуждаются операции и миссии НАТО, текущие дела, а также ищется консенсус для решения глобальных проблем вокруг безопасности.