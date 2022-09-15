Изменение закона: краткосрочная работа станет гибче, проще и надежнее

„В настоящее время краткосрочная работа на три четверти выполняется на основе договоров подряда и договоров поручения, которые не дают работникам защиты, обеспечиваемой традиционным трудовым договором. Например, они не предусматривают достаточного для отдыха времени или соответствия рабочей среды требованиям. Мы несем ответственность за то, чтобы и люди, выполняющие краткосрочную работу, имели достойные и конкурентоспособные условия труда“, – заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Согласно законопроекту, работодатель дней в течение шести месяцев сможет заключать с зарегистрированными безработными неограниченное количество трудовых договоров на срок до восьми календарных с учетом установленных ограничений на перерывы в работе. Если по истечении полугода работник и работодатель заключат новый срочный трудовой договор в течение следующих шести месяцев, этот трудовой договор считается бессрочным.

„Для работодателя это изменение тоже полезно. Имея возможность в течение полугода заключать неограниченное количество краткосрочных договоров с одим и тем же человеком, он будет уверен, что начатая им работа будет доведена до конца. Кроме того, возможность сотрудничества с уже знакомыми соискателями позволяет обеспечить качество выполняемой работы и, возможно, в итоге найти постоянного сотрудника“, – пояснил Петерсон.

На сегодняшний день люди, зарегистрированные в качестве безработных, параллельно с поиском основной работы могут временно выполнять временную работу, что не влияет на их статус безработного. Таким образом, человек состоять на учете в качестве безработного и иметь краткосрочную подработку. В этом случае максимальная продолжительность договора составляет восемь дней, количество разрешенных рабочих дней в месяце также равно восьми.