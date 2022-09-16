Какая судьба ждет советские памятники, которые демонтируют в странах Балтии?

Летом 2022 года в Латвии, Литве и Эстонии были снесены десятки памятников советской эпохи - в основном, посвященных событиям Второй мировой войны. Два памятника демонтировала Финляндия. Что будет со всеми этими скульптурами, памятными досками и камнями, барельефами, самолетами и танками? Будут ли они сохранены в музеях? Или советское наследие планируется уничтожить безвозвратно? Delfi рассказывает о том, как власти в Латвии, Литве и Эстонии подходят к решению этой проблемы.