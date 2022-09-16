Какая судьба ждет советские памятники, которые демонтируют в странах Балтии?(7)
Летом 2022 года в Латвии, Литве и Эстонии были снесены десятки памятников советской эпохи - в основном, посвященных событиям Второй мировой войны. Два памятника демонтировала Финляндия. Что будет со всеми этими скульптурами, памятными досками и камнями, барельефами, самолетами и танками? Будут ли они сохранены в музеях? Или советское наследие планируется уничтожить безвозвратно? Delfi рассказывает о том, как власти в Латвии, Литве и Эстонии подходят к решению этой проблемы.
Латвия: ценность определяет Музей оккупации
В Латвии судьба демонтированных памятников зависит от того, имеют ли они художественную ценность. Пятая статья Закона „О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики“ обязывает произвести оценку всех этих объектов.
Если ценность деталей и фрагментов подтверждена, то решение о включении этих экспонатов в запасники принимает директор Музея оккупации. В случае, если детали и фрагменты таких объектов попадают в коллекцию, то музей в дальнейшем отвечает за их содержание, доступность, изучение, использование в образовательных целях. Финансирование на эту работу выделяется из госбюджета. Демонтаж памятников самоуправления должны провести за свой счет. Всего в список подлежащих сносу монументов попали 69 памятников. Все они должны быть демонтированы к 15 ноября.