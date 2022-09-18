Экономика
18.09.2022, 16:22

Надо ли договариваться с РФ о поставках газа? Эксперт: хотите оставаться в прошлом - чемодан, вокзал, Россия

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Рон Лувищук, Таллинский бизнес-форум
Рон Лувищук, Таллинский бизнес-форум
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Цены на газ и электричество можно сдержать, если руководство ЕС сдержит аппетиты спекулянтов, но глобальная причина роста цен – война отсталых сырьевых стран с прогрессом - никуда не денется, а Эстония находится в правильной лодке. Такое мнение в рамках авторского проекта Романа Старапопова „Энергошок!“ высказал финансовый эксперт Рон Лувищук. По его словам, сейчас идет война авторитарных режимов с развитыми демократиями, в частности Россия пытается остановить шестой технологический переход или другими словами - оставить развивающиеся страны в зависимости от газа.

Почему растут цены на газ и электричество и можно ли их сдержать?

Цены на газ растут по нескольким причинам. Одна из них - это военные действия в Украине. Вторая причина - нежелание России продавать газ в Европу. До настоящего времени Россия поставляла 25% потребляемого Европой газа, а сейчас отказалась. За счет этого Европа пытается бешеными темпами нарастить запасы газа на зиму, покупая его по любой цене. Как только возникает большая потребность в газе, то все пытаются его продать, и появляются спекулянты.

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