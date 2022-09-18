Надо ли договариваться с РФ о поставках газа? Эксперт: хотите оставаться в прошлом - чемодан, вокзал, Россия

Почему растут цены на газ и электричество и можно ли их сдержать?

Цены на газ растут по нескольким причинам. Одна из них - это военные действия в Украине. Вторая причина - нежелание России продавать газ в Европу. До настоящего времени Россия поставляла 25% потребляемого Европой газа, а сейчас отказалась. За счет этого Европа пытается бешеными темпами нарастить запасы газа на зиму, покупая его по любой цене. Как только возникает большая потребность в газе, то все пытаются его продать, и появляются спекулянты.