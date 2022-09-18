18.09.2022, 16:22
Надо ли договариваться с РФ о поставках газа? Эксперт: хотите оставаться в прошлом - чемодан, вокзал, Россия(88)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Цены на газ и электричество можно сдержать, если руководство ЕС сдержит аппетиты спекулянтов, но глобальная причина роста цен – война отсталых сырьевых стран с прогрессом - никуда не денется, а Эстония находится в правильной лодке. Такое мнение в рамках авторского проекта Романа Старапопова „Энергошок!“ высказал финансовый эксперт Рон Лувищук. По его словам, сейчас идет война авторитарных режимов с развитыми демократиями, в частности Россия пытается остановить шестой технологический переход или другими словами - оставить развивающиеся страны в зависимости от газа.