Отец хочет помочь, но не может. Из-за санкций эстонские дети не могут получить алименты из России

Юлия развелась с мужем в конце 2016 года, у пары один ребенок. Бывший муж женщины вернулся жить назад в Россию, но про сына, по словам мамы, не забывает. „Бывший муж исправно переводил каждый месяц деньги на обеспечение ребенка. Сумму, которая устраивала нас обоих, мы обговорили между собой сами, смысла идти в суд нет и не было, — рассказывает Юлия. — До коронавируса и санкций отец навещал ребенка как минимум два раза в год в Эстонии. Но ситуация изменилась“.