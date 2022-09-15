ОТ РЕДАКЦИИ | Все вокруг колхозное, все вокруг мое(16)
Центристы, недавно исключившие из своих рядов Михаила Стальнухина за клевету в адрес эстонского государства, должны так же присмотреться к другим своим членам, которые любят злоупотреблять служебным положением.
На протяжении всей истории независимой Эстонии с 1991 года, членов Рийгикогу сопровождают скандалы, связанные с депутатскими компенсациями и льготами. Чего только не бывало за это время: за депутатские компенсации покупались канистры бензина, майонез, кока-кола в ночных клубах, предприимчивые депутаты ездили вокруг света на такси, брали машину в лизинг для жены и даже издавали свои любительские детские книги. Несмотря на то, что за тридцать лет эстонское общество и политическая культура должны были набраться опыта и стать зрелыми, все же возникает ощущение, что 1991 год затянулся на несколько десятилетий, и наши депутаты ведут себя так, словно видят товары и услуги впервые в жизни.
На этой неделе жители Эстонии узнали о некрасивой истории депутата Рийгикогу и члена Центристской партии Сирет Котки, которая, имея недвижимость в Таллинне, много лет подряд со спокойной душой перекладывала оплату аренды на плечи налогоплательщиков. Иными словами, Котка, будучи членом Рийгикогу, добилась доходов нечестным путем и злоупотребляя служебным положением. Для этого есть название — коррупция. Члены Рийгикогу имеют компенсции для расходов, которые сопряжены с их работой, и им, как и другим людям, приходится платить за аренду жилья и оплачивать транспорт, если они не проживают в Таллинне. Это нормальная ситуация. Но в современной Эстонии депутатские льготы и компенсации напоминают розыгрыши со скрытой камерой, когда на видном месте оставляют кошелек и проверяют реакцию рядовых граждан. И, как показывает практика, многие наши политики совершенно не обладают какими-либо моральными и профессиональными качествами, чтобы устоять перед таким искушением. Случай с Сирет Котка в очередной раз это доказывает.
Но хуже того, что наши политики хорошо знают, что никакой ответственности за такое поведение не будет. В странах западной Европы политиков, которые за счет служебной кредитной карты покупают себе пару колготок или используют служебный автомобиль в личных целях, заставляют выйти в отставку. Но только не в Эстонии; здесь на такое смотрят снисходительно. Поэтому, например, в Центристской партии остается Майлис Репс, которая будучи министром образования, решила, что может притащить домой любые понравившиеся вещи, а также использовать служебный автомобиль как такси для собственных детей.
И это очередной повод для Центристской партии, чтобы задуматься, ведь коррупционные скандалы чаще всего происходят с их членами. Если Михаил Стальнухин, который оклеветал эстонское государство, стал примером исключения из партии, то то же самое нужно сделать с людьми, которые злоупотребляют служебным положением и используют депутатские льготы и компенсации в личных целях. А так же тех, кто страдает от желания прихватить домой кофемашину с работы.