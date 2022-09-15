ОТ РЕДАКЦИИ | Все вокруг колхозное, все вокруг мое

На протяжении всей истории независимой Эстонии с 1991 года, членов Рийгикогу сопровождают скандалы, связанные с депутатскими компенсациями и льготами. Чего только не бывало за это время: за депутатские компенсации покупались канистры бензина, майонез, кока-кола в ночных клубах, предприимчивые депутаты ездили вокруг света на такси, брали машину в лизинг для жены и даже издавали свои любительские детские книги. Несмотря на то, что за тридцать лет эстонское общество и политическая культура должны были набраться опыта и стать зрелыми, все же возникает ощущение, что 1991 год затянулся на несколько десятилетий, и наши депутаты ведут себя так, словно видят товары и услуги впервые в жизни.

На этой неделе жители Эстонии узнали о некрасивой истории депутата Рийгикогу и члена Центристской партии Сирет Котки, которая, имея недвижимость в Таллинне, много лет подряд со спокойной душой перекладывала оплату аренды на плечи налогоплательщиков. Иными словами, Котка, будучи членом Рийгикогу, добилась доходов нечестным путем и злоупотребляя служебным положением. Для этого есть название — коррупция. Члены Рийгикогу имеют компенсции для расходов, которые сопряжены с их работой, и им, как и другим людям, приходится платить за аренду жилья и оплачивать транспорт, если они не проживают в Таллинне. Это нормальная ситуация. Но в современной Эстонии депутатские льготы и компенсации напоминают розыгрыши со скрытой камерой, когда на видном месте оставляют кошелек и проверяют реакцию рядовых граждан. И, как показывает практика, многие наши политики совершенно не обладают какими-либо моральными и профессиональными качествами, чтобы устоять перед таким искушением. Случай с Сирет Котка в очередной раз это доказывает.