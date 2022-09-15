Украина требует послевоенных гарантий безопасности. Она больше не намерена отказываться от членства в НАТО и не хочет видеть среди гарантов Россию

Заинтересованность стран-гарантов в подписании подобных соглашений международная группа объясняет „уникальным геополитическим положением“ Украины и тем, что гарантии „позволят послать сильный месседж о решимости и единстве мира в борьбе против агрессора“.

Конкретные обязательства будут прописаны в двухсторонних соглашениях с государствами-гарантами, а в „Киевском договоре по безопасности“ будут заданы общие рамки и механизмы обеспечения безопасности Украины.

Гарантии безопасности — добровольно взятые и юридически оформленные обязательства стран по помощи Украине. Помощь должна быть в том числе финансовая (частично безвозмездная) — для поддержки оборонного бюджета, восстановления разрушенной инфраструктуры, реконструкции и строительства нового военно-промышленного комплекса. Кроме того, эти страны:

Судя по нынешнему проекту, теперь Украина рассчитывает, что „Киевский договор по безопасности“ подпишут США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция, страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы и не входящая в НАТО Австралия.

О гарантиях безопасности для Украины много говорилось в первые недели после начала полномасштабного вторжения России. Украинская сторона предлагала подписать такой договор в ходе консультаций, которые проходили с РФ в конце марта и в начале апреля.

Группой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По замыслу авторов, будущий договор должен обеспечить безопасность Украины после окончания нынешней войны, а также „стать первыми подобными гарантиями в XXI веке“, которые „могут заложить основы для безопасного устройства Европы“. „Медуза“ пересказывает ключевые пункты из этого документа.

Гарантии безопасности — временная мера. Украина намерена вступить в НАТО

Разработчики рекомендаций считают, что будущий „Киевский договор по безопасности“ станет лишь временной мерой. Украина стремится войти в НАТО и ЕС. Членство в каждой из этих организаций гарантирует защиту в рамках так называемой коллективной самообороны. До тех пор положение о коллективной самообороне будет прописано и в общем договоре, и в двухсторонних соглашениях Украины с союзниками.

Отдельно международная группа отмечает, что будущий договор не должен ограничивать размер и уровень оснащения Вооруженных сил Украины.

В случае новой агрессии санкции против России должны быть введены автоматически

В будущем договоре по безопасности, пишут эксперты, должны быть прописаны и дополнительные гарантии безопасности — на случай „вооруженного нападения или акта агрессии“ против Украины. Получив соответствующее обращение, государства-гаранты в течение 72 часов должны решить, подтверждают ли они факт агрессии и вводят ли в действие дополнительные меры. Последние могут включать в себя „дипломатические, экономические и военные средства“ с использованием „всех элементов национальной и коллективной силы“.

В качестве одной из таких мер предлагается введение международных санкций. Если с России к моменту нового нападения на Украину будут сняты все или часть санкций, действующие на 1 сентября 2022 года, их нужно будет немедленно вернуть. При этом государства-гаранты не должны снимать действующие сейчас санкции против России до прекращения агрессии против Украины, компенсации потерь от вторжения и предоставления гарантий ненападения в будущем. Любое снятие или приостановление санкций союзники должны обсуждать с Украиной.

Притом что гарантии безопасности должны быть юридически обязывающими для стран, подписавших договор, какая именно ответственность будет грозить за отказ от обязательств, из рекомендаций неясно.

Чем рекомендации отличаются от более ранних предложений?