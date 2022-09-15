Мнение
15.09.2022, 14:00

МНЕНИЕ | „Попытка навредить“ или „загубленный туризм“? Что означает и нужен ли запрет для россиян на въезд в Эстонию?

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Анне Быкова
укранская журналистка, беженка
Российский паспорт
Российский паспорт
ФОТО: SERGEI SUPINSKY | Scanpix

С 19 сентября начнет действовать запрет в Эстонию для граждан РФ. К каким результатам приведет такое решение и станет ли это реальной помощью Украине? И допустим ли российский туризм в Европе в то время, когда Россия ведет вооруженную агрессию в Украине и угрожает остальным соседям? В вопросе для RusDelfi разбиралась Анне Быкова.

На минувшей неделе, 8 сентября, состоялась пресс - конференция эстонского правительства, в ходе которой министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию для граждан РФ через шенгенскую внешнюю границу. „Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады“, — отметил Рейнсалу и разъяснил, что запрет коснется всех россиян независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу.

Аналогичную позицию высказала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, подчеркнув, что это решение является совместным с главами правительств Латвии, Литвы и Польши. При этом Каллас уточнила, что новые согласованные правила будут предполагать исключения для членов семей, диссидентов и граждан РФ, имеющих вид на жительство в Эстонии.

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