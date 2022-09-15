МНЕНИЕ | „Попытка навредить“ или „загубленный туризм“? Что означает и нужен ли запрет для россиян на въезд в Эстонию?

На минувшей неделе, 8 сентября, состоялась пресс - конференция эстонского правительства, в ходе которой министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию для граждан РФ через шенгенскую внешнюю границу. „Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады“, — отметил Рейнсалу и разъяснил, что запрет коснется всех россиян независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу.