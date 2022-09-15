Яна Тоом: виновных в росте цен больше, чем один. И некоторые из них находятся по эту сторону баррикады

Читатели задавали вопросы, а Яна Тоом отвечала в прямом эфире.

Чем правительство Эстонии сегодня отличается от правительства 37-го года?

Запреты, депортации, запугивания. Что дальше?

Я думаю, что очень многим отличается. Но неприятные вещи происходят. Звоночки, с которыми мы пытаемся бороться. Почему я вступилась финансово, обеспечив правовую помощь людям, которых депортировали? Именно по этой причине. Мне не нравится, когда для общего блага, как бы, вроде бы, нарушаются законы. Я не знаю, нарушаются или нет, я не суд. Но в суд мы пойдем, и суд будет это устанавливать. То же самое касается письма Жозепу Боррелю. То же самое касается других моих инициатив. Недавно юристы моего бюро восстановили в учебе в Академии внутренней защиты студентку, которую оттуда выгнали за отсутствие позиции по Украине. Мы стараемся по мере сил помогать людям, которые попали в эти жернова охоты на ведьм. Я думаю, что если больше людей будут об этом говорить и больше помогать, у нас нет никакого риска скатиться в какие-то мрачные времена. Просто надо, чтобы люди об этом не боялись говорить. Поэтому я призываю обращаться в бюро, писать в соцсетях. Эстония, как бы мы не ругались, демократическое государство с работающей судебной системой, где можно выиграть даже у полиции безопасности. Я тому живой пример.

Может пора задуматься о восстановлении контактов с Россией? Это улучшит экономику, облегчит жизнь простых людей.



Я думаю, что этого не случится. Россия - государство-агрессор, и контактов с ней сейчас никто не будет восстанавливать. Даже мечтать не нужно.

В конце трансляции евродепутат высказала свое мнение о выступлении председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и образовании так называемых „путинских цен“.

Сегодняшнее выступление Урсулы фон дер Ляйен разочаровало именно потому, что меры, о которых я говорю, они какие-то ненадежные. Зима близка, как говорилось в одном хорошем сериале, а мы как-то отстаем. Сегодня я видела в новостях, что Урсла фон дер Ляйен сказала в ответ чуть ли не Яаку Мадисону: „Свои счета отправьте Путину“. Вообще, это история о том, что кошка бросила котят - это Путин виноват. Это касается также цен на электричество, и это не совсем правда. Конечно, агрессия против Украины внесла свою лепту во всю эту историю. Но электричество дорожало и раньше. Оно подорожало бы и без этой войны, просто потому, что в этом году практически не было дождей, летом была засуха. Соответственно, нет гидроэнергии, невозможно было по рекам сплавлять уголь и т.д. То есть действуют еще и природные факторы, есть тот факт, что после пандемии экономика стала очень быстро восстанавливаться, что очень сильно вырастило спрос. Он скачкообразно увеличился, и это привело к росту цен. То есть говорить, как Кая Каллас, что это путинские цены - это не совсем так. Это удобная риторика, которая позволяет прикрыть собственные недоработки и просчеты. Но на самом деле виновных больше, чем один. И некоторые из них находятся по эту сторону баррикады.