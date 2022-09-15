МНЕНИЕ | Что важнее в спорте - язык, на котором говорит тренер, или результат спортсмена?

Несколько дней назад член Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хелле-Моника Хельме на своей странице в Facebook опубликовала пост о том, что ей написал один таллиннский родитель.

„Знаете ли вы, что в Эстонии есть тренировки, которые разделяются по национальностям? Например, тренировки для эстонцев и тренировки для русских?

Мы искала занятия по акробатике для своего ребенка. Нашли в Мустамяэ, но там ответили, что группы на эстонском языке в данный момент нет. Есть только русскоязычная группа. Мы сходили посмотреть. Все русские, не только группа, но и вся так называемая команда. Никаких „эстонских“ групп, похоже, не было вообще. Тренер тоже совсем не знал эстонского, пользовался переводчиком. Интересно, как можно работать с детьми, не зная национального языка? Я чувствую, что это дискриминация и при этом игнорируются языковые требования страны... В принципе, я не могу подобрать для своего ребенка тренировок в подходящей области. Граждане Эстонии не имеют возможности обучаться акробатике и получать инструкции на государственном языке“.

Хельме от себя добавила:

„К сожалению, председатель соцдемов Оссиновский отменил формат запросов в Таллиннском городском собрании, иначе бы спросили у вице-мэра Таллинна, нормально ли, что эстонские дети должны ходить на тренировки, где обучают на русском языке, потому что тренеров, говорящих на государственном языке в Таллинне нет? И, наверное, не будет, потому что я не вижу желания со стороны нынешней городской власти двигаться в этом направлении, чтобы у нас была эстоноязычная Эстония!“.

Чуть позже на пост Хельме отреагировала предприниматель и общественный деятель Юлия Соммер:

„Уважаемая Моника Хельме, у меня вопрос к Вам. Почему в спортивную гимнастику и акробатику не идут тренеры-эстонцы?