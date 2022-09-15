МНЕНИЕ | Что важнее в спорте - язык, на котором говорит тренер, или результат спортсмена?
Политик от EKRE и супруга Мартина Хельме Моника поделилась в соцсетях переживаниями местного жителя, что его ребенок не может заниматься гимнастикой на родном языке, а заодно обвинила власти Таллинна в нежелании стремиться к „эстоноязычной Эстонии“. Общественный деятель Юлия Соммер опубликовала ответ-мнение на это заявление политика.
Несколько дней назад член Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хелле-Моника Хельме на своей странице в Facebook опубликовала пост о том, что ей написал один таллиннский родитель.
„Знаете ли вы, что в Эстонии есть тренировки, которые разделяются по национальностям? Например, тренировки для эстонцев и тренировки для русских?
Мы искала занятия по акробатике для своего ребенка. Нашли в Мустамяэ, но там ответили, что группы на эстонском языке в данный момент нет. Есть только русскоязычная группа. Мы сходили посмотреть. Все русские, не только группа, но и вся так называемая команда. Никаких „эстонских“ групп, похоже, не было вообще. Тренер тоже совсем не знал эстонского, пользовался переводчиком. Интересно, как можно работать с детьми, не зная национального языка? Я чувствую, что это дискриминация и при этом игнорируются языковые требования страны... В принципе, я не могу подобрать для своего ребенка тренировок в подходящей области. Граждане Эстонии не имеют возможности обучаться акробатике и получать инструкции на государственном языке“.
Хельме от себя добавила:
„К сожалению, председатель соцдемов Оссиновский отменил формат запросов в Таллиннском городском собрании, иначе бы спросили у вице-мэра Таллинна, нормально ли, что эстонские дети должны ходить на тренировки, где обучают на русском языке, потому что тренеров, говорящих на государственном языке в Таллинне нет? И, наверное, не будет, потому что я не вижу желания со стороны нынешней городской власти двигаться в этом направлении, чтобы у нас была эстоноязычная Эстония!“.
Чуть позже на пост Хельме отреагировала предприниматель и общественный деятель Юлия Соммер:
„Уважаемая Моника Хельме, у меня вопрос к Вам. Почему в спортивную гимнастику и акробатику не идут тренеры-эстонцы?
Может, сможете рассказать, может, им чего-то не хватает? А может, Вы вспомните хоть одного тренера-эстонца по спортивной гимнастике и акробатике, чьи гимнасты добились каких-то результатов на крупных соревнованиях за пределами Эстонии?
А может, Вы вспомните олимпийского уровня гимнастов-эстонцев, которые защищали честь нашей с Вами страны на Чемпионатах Европы, Мира и т. д.?
Знаете, мне повезло, единственный и лучший тренер-эстонец был у меня. Его звали Адо Мянд, но, к сожалению, это было в далеких 90-х годах, а сейчас его уже нет в живых. А в конце 90-ых годов у нас, гимнастов, забрали зал спортивной гимнастики, со словами: „Эстонии гимнастика не нужна!“. И построили на этом месте жилой квартал.
Перед тем, как создавать такие посты, которые будут разделять людей по языковому и национальному признаку, Вы хоть немного задумайтесь о корне проблемы. Подумайте, что в спорте важно: язык, на котором говорит тренер, или уровень профессионализма тренера и тот результат, который Вам Ваш же ребенок покажет через несколько лет. Еще я Вам напомню, что у нас в стране НЕТ государственных секций, а в частных спортивных клубах тренер может говорить хоть на китайском языке, в нашей стране законодательно это не запрещается!
( § 4. Spordiorganisatsioonid Spordiorganisatsioonid käesoleva seaduse mõistes on:
1) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine)
P. S.: А гимнасты того клуба, про который пишете Вы, сейчас находятся на Юношеском Чемпионате Европы. Это еще раз показывает уровень клуба, тренеров и профессионализм спортсменов. Было бы гораздо больше пользы, если бы Вы им пожелали удачи“.
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