За неоплаченную парковку на Петровской площади в Нарве вновь назначают пени

Информация об этом появилась на официальном сайте Нарвы www.narva.ee.

В марте нынешнего 2022 года Нарва приняла решение приостановить назначение пени (в общепринятом понимании – штрафа) водителям за несоблюдение правил парковки в районе Петровской площади. „Это было сделано из-за многократно возросшей активности на границе, – объясняет главный специалист службы охраны порядка Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков. – Ждать, встречать своих родственников и знакомых, пересекавших эстоно-российскую границу в Нарве, приезжали люди из многих городов Эстонии и даже из других государств; пересекали границу и люди на машинах, у которых сразу по прибытии в Эстонию зачастую не было на руках платежных средств. В таких обстоятельствах не все понимали, какой порядок парковки действует у нас на Петровской площади.

Поэтому горуправа отменила, точнее – приостановила назначение пени в этом месте. Но обязанность оплачивать парковку на Петровской площади никуда не исчезала, и знаки, извещающие о том, что здесь платная парковка, не убирались. Сотрудники OÜ Europark (договорной партнер города Нарвы) постоянно контролировали ситуацию, вели разъяснительную работу“.

Доход увеличился

По словам Дмитрия Дьякова, доход от платы за парковку на Петровской площади с марта по сентябрь 2022 года оказался значительно больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И это понятно: ведь за это время здесь побывало огромное количество автомобилистов.

Напомним, что парковка на Петровской площади стала платной с 2018 года. Как говорит Дмитрий Дьяков, сразу после того, как „запустили эту систему, решений о назначении пени было много, но со временем их количество сошло на нет“.