За неоплаченную парковку на Петровской площади в Нарве вновь назначают пени(1)
С 12 сентября нарвские власти решили возобновить взимание пени за неоплаченную парковку на Петровской площади. Бесплатной парковка на Петровской является лишь в выходные дни и в государственные праздники. С понедельника по пятницу также бесплатным является первый час парковки в зоне Петровской площади, пишет „Нарвская газета“.
Информация об этом появилась на официальном сайте Нарвы www.narva.ee.
В марте нынешнего 2022 года Нарва приняла решение приостановить назначение пени (в общепринятом понимании – штрафа) водителям за несоблюдение правил парковки в районе Петровской площади. „Это было сделано из-за многократно возросшей активности на границе, – объясняет главный специалист службы охраны порядка Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков. – Ждать, встречать своих родственников и знакомых, пересекавших эстоно-российскую границу в Нарве, приезжали люди из многих городов Эстонии и даже из других государств; пересекали границу и люди на машинах, у которых сразу по прибытии в Эстонию зачастую не было на руках платежных средств. В таких обстоятельствах не все понимали, какой порядок парковки действует у нас на Петровской площади.
Поэтому горуправа отменила, точнее – приостановила назначение пени в этом месте. Но обязанность оплачивать парковку на Петровской площади никуда не исчезала, и знаки, извещающие о том, что здесь платная парковка, не убирались. Сотрудники OÜ Europark (договорной партнер города Нарвы) постоянно контролировали ситуацию, вели разъяснительную работу“.
Доход увеличился
По словам Дмитрия Дьякова, доход от платы за парковку на Петровской площади с марта по сентябрь 2022 года оказался значительно больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И это понятно: ведь за это время здесь побывало огромное количество автомобилистов.
Напомним, что парковка на Петровской площади стала платной с 2018 года. Как говорит Дмитрий Дьяков, сразу после того, как „запустили эту систему, решений о назначении пени было много, но со временем их количество сошло на нет“.
Первый час парковки в зоне Петровской бесплатный, но надо соблюдать условие: четко обозначить парковочными часами время начала парковки. При отсутствии парковочных часов начало времени парковки можно записать на бумаге и положить на видном месте на приборную панель автомобиля. Время платной стоянки автомобиля и его прицепа – с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00.
Бесплатно стоять здесь можно в субботу, воскресенье и в праздничные дни.
Такси на Петровской площади могут стоять бесплатно, так как они являются общественным транспортом.
Депутаты Нарвского городского собрания освобождены от оплаты парковки на Петровской (таково было решение горсобрания); работники Нарвской городской управы, если они приезжают на работу на собственных авто и оставляют их на площади, обязаны парковку оплачивать.
Задержался – плати 31 евро
Величина пени за неоплаченную парковку по-прежнему составляет 31 евро за один раз – не играет роли, оставлен автомобиль на несколько часов или на сутки.
Стоимость парковки в Нарве, на взгляд Дьякова, находится на „соизмеримом уровне“ по сравнению с другими городами Эстонии.
Оплатить парковку в Нарве можно при помощи мобильного телефона, отправив SMS-сообщение, при помощи парковочного автомата, при помощи приложения. Дмитрий Дьяков говорит, что наиболее востребованный вид оплаты – SMS-сообщение.
В обеденное время корреспондент „НГ“ прогулялась по Петровской площади, но какого-то активного движения автомобилистов на площади замечено в этот час не было. Единственное, в ресторан Old Trafford зашла молодая семья, глава которой поинтересовался: правильно ли они поняли, что один час парковки на Петровской площади является бесплатным и успеют ли их обслужить за это время. „Без проблем“, – успокоили их.