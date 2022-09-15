Российские туристы в ЕС из-за страха вандализма используют номера в „евростиле“ без флага России. Это незаконно(13)
Отправляющимся на своей машине в Евросоюз россиянам на родине предлагают купить дубликат автомобильных номеров в „евростиле“, на которых нет российского флага. Продавцы утверждают, что передвигаться на таких номерах по ЕС гораздо безопаснее.
Все чаще такие машины можно встретить на улицах финских городов. Новости Yle поговорили с человеком, который купил такие номера.
„Решили обезопасить себя и заказали номера евростандарта“
Проживающий в Хельсинки россиянин Александр (спикер попросил не указывать его настоящие имя и фамилию) рассказал, что зимой его машина подверглась вандализму. Неизвестные украли его регистрационные номера. Молодого человека спасло только то, что в багажнике у него был дубликат. После этого он обзавелся машиной с финской регистрацией, однако для живущих в России родителей решил купить номера без российского флага.
„У меня родители часто довольно по Европе мотаются и ко мне сюда [в Финляндию] приезжают. Решили обезопасить себя и заказали родителям, если можно так сказать, номера евростандарта“, – рассказал молодой человек.
По его словам, с номерами „евростандарта“ было легко перемещаться на территории ЕС. Вопросов и лишнего внимания такие номера не вызывают.
„Ни разу даже не остановили автомобиль“, – заметил Александр.
25 евро, чтобы „спокойно ездить по странам ЕС“
Вопрос безопасности передвижения по Европе на автомобиле с российскими номерами часто поднимается в специализированных Telegram-каналах и на форумах. Некоторые россияне опасаются перемещаться на своей машине из-за случаев вандализма и повышенного интереса к российским номерам.
Судя по наличию рекламы, продажа номеров в „евростиле“ пользуется популярностью.
Так, московская компания предлагает сделать себе дубликат номеров „евростиля“ специально „для поездки в Европу. Стоимость начинается от 1500 рублей (примерно 25 евро).
За такую же сумму в Петербурге предлагают автомобильные номера „по Евростандарту“. „С ними владельцы авто могут спокойно ездить по странам ЕС“, – говорится в рекламе.
В Telegram предлагают сделать номера без надписи RUS и российского триколора „для безопасной эксплуатации автомобилей за рубежом“. Цена колеблется от 1500 до 2500 рублей (25-41 евро).
При этом он отмечает, что в России такие номера не принимаются, поэтому перед границей номера приходится менять.
Могут ли быть последствия за такие номера?
В пограничной службе Юго-Восточной Финляндии заявили Новостям Yle, что знают о новом тренде среди туристов. Новые номера были замечены пограничниками еще летом. Часто их меняют только после пограничного контроля. В ведомстве понимают, что такие варианты не одобрены даже для использования внутри России.
В Пограничной службе заявили, что на МАПП Ваалимаа уже был выписан как минимум один штраф из-за регистрационного номера.
„В соответствии с главой 101 Закона о транспортных средствах нельзя использовать или прикреплять к транспортному средству что-либо, кроме принадлежащих ему регистрационных или транзитных номеров. В частности, других регистрационных номеров или комбинаций букв и цифр, которые обманчиво похожи на регистрационный знак или транзитные номера другой страны“, – так причину объяснила секретарь по связям с общественностью Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Анни Матикайнен.
Кроме того, в ведомстве заявили, что они могут рассмотреть вариант недопуска транспортного средства в страну на основании пункта 1 статьи 37 Венского соглашения о дорожном движении.
„Помимо регистрационного номера, автомобиль в поездках в других странах должен иметь опознавательный знак страны регистрации на заднем регистрационном знаке“, – уточнили в Пограничной службе.
На номерах россиян для „безопасных поездок в ЕС“ опознавательный знак страны как раз отсутствует.
„Конечной целью клиентов является именно скрыть страну регистрации транспортного средства“, – допустили в ведомстве.
Пункт 1 приложения 2 к Венской конвенции о дорожном движении гласит: „Регистрационный номер, указанный в статьях 35 и 36 настоящей Конвенции, должен состоять из цифр или цифр и букв. Цифры должны быть арабскими, а буквы должны быть заглавными латинскими“.
„В номерном знаке, который напоминает европейские номера без кода страны, шрифт отличается от обычного и вместо буквы О используется цифра 0. В этом случае камеры или системы, считывающие номерные знаки, могут неправильно его интерпретировать“, – прокомментировали в Пограничной службе.