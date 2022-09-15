Жуткая история! Обручальное кольцо оторвало часть пальца хоккейному тренеру

В одном из матчей ассистент тренера по имени Крис Макиннис попытался забраться на скамейку запасных своей команды и схватился сверху рукой за поперечное заградительное стекло. Но через секунду случилось непредвиденное: вероятно, за стекло зацепилось обручальное кольцо, а кромка стекла оказалась острой. В результате этого кольцо вместе с одной из фаланг пальца просто отлетело в сторону.

К счастью, самого страшного удалось избежать, и в реальности все выглядело не так жутко. Отлетевший кусочек пальца тут же поместили в пакет со льдом, рану обработали, а затем пострадавший был доставлен на операцию по восстановлению руки. В итоге палец Макиннис сохранил, хотя его чувствительность и подвижность пока далеки от прежних, но врачи дают хорошие прогнозы.

„Думаю, теперь он перестанет носить обручальное кольцо. Слава богу, все обошлось. Мы очень испугались“, — сказал главный тренер и директор команды Нейт Бостинг в эфире радиостанции WGR1280.

„Иногда думаешь, что видел в хоккее все. Но не перестаю удивляться тому, что может происходить во время матчей. Хорошо, что обошлось без серьезной травмы“, — отметил обозреватель Boston Herald Стив Конрой.

Источник - Sport24

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