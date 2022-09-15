ВИДЕО | Новые решения правительства. Ляэнеметс: крайне необходимое повышение заработной платы должно произойти

Смотрите пресс-конференцию на русском языке!



Каллас: Мы выступаем за введение санкций или установление очень низкого ценового потолка на российские энергоносители. Выдвинутые предложения должны быть срочно согласованы между государствами-членами. Важно, чтобы они могли быть реализованы одинаково по всему Евросоюзу. Только тогда от этого будет эффект.



Кайя Каллас об электричестве: мы придаем большое значение энергосбережению и разумному управлению потреблением. У нас есть уникальная возможность на 100% покрыть Эстонию „умными“ счетчиками, чтобы мы могли соответствующим образом управлять своим потреблением. Это позволит скоординированно повлиять на снижение пиковой цены. Государственный сектор старается подавать в этом пример.



Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: Мы предложили поправки к закону. Планируется четыре изменения. А именно - расширение участия саперов-добровольцев (более широкое привлечение добровольцев с профессиональной подготовкой), это помогло бы подготовиться к крупным кризисам; Спасательный департамент с предварительного согласия лиц будет отправлять уведомления по контактам в информационной системе департамента (например, вызов трубочиста и т.д.); данные о состоянии и исправности систем отопления будут доступны любому, кто авторизуется на портале систем отопления Спасательного департамента (например, для помощи при покупке недвижимости с целью обеспечения безопасности отопления и т.д.); центр тревоги будет иметь право попросить пользователя оставить отзыв о предоставленной услуге (для улучшения качества услуги).



Ляэнеметс: гораздо разумнее было бы инвестировать в оборону с помощью кредита на национальную оборону, или было бы правильно рассмотреть возможность введения налога на национальную оборону, чтобы все общество вносило коллективный вклад. Согласно нашей оценке, в ходе правительственных дебатов можно было бы рассмотреть эти варианты. Возможно, в ходе обсуждения появятся и другие версии.

Крайне необходимое повышение заработной платы должно произойти.



Вступает Рийна Солман, министр государственного управления: мы хотим больше ответственных с социальной и экологической точек зрения закупок. До сих пор их было очень мало.



Солман: Вопрос экономии затрат на энергию начали высмеивать. Но все же придерживаюсь мнения, что излишняя трата энергии как ресурса неразумна. Со всеми ресурсами необходимо обращаться бережно, рачительно. Мы находимся в состоянии энергетической войны. На войне на счету каждый, чтобы Путин не мог финансировать войну в Украине. Мы переживаем энергетический кризис все вместе. Мы работаем над пакетом мер по сокращению энергопотребления центрального правительства до весны следующего года.



Солман: Государственный сектор начинает уменьшать и оптимизировать использование площадей. Мы начинаем создавать больше домашних офисов, чтобы минимизировать обогрев пустующих помещений. Мы снижаем температуру в помещении, которая сейчас составляет 22 градуса. Например, мы планируем добавить еще одно учреждение в суперминистерстве.



Вчера Ляэнеметс выдвинул идею о том, что уменьшение дефицита денег можно было бы компенсировать с помощью налога на национальную оборону. Что об этом думает премьер-министр?



Ляэнеметс: мы пришли к идее либо налога, либо кредита, либо их комбинации. Нет необходимости идти только по пути повышения налогов. Каким-то образом мы должны найти ресурсы для повышения зарплат, в государственном бюджете на это денег нет.



Солман: Isamaa поддерживает кредит на оборону, но не повышение налогов.



Каллас: мы уже платим военный налог - инфляция очень высока. Я не думаю, что есть смысл вводить отдельный налог.



Вы уже давно говорите о кредитах. Каков план, каким-то образом его увеличить?



Ляэнеметс: мы обсуждаем это сейчас, поедем на встречу на два дня, и там тоже обсудим.



Рийна Солман, вы упомянули, что закупки стали дороже. Почему? Инфляция, стоимость жизни?



Солман: Да, стоимость жизни играет определенную роль.



Как обстоят дела в больницах в контексте энергосбережения? В конце концов, они предоставляют критически важные услуги.



Каллас: С одной стороны, мы приходим на помощь, но с другой, эта субсидия идет производителю электроэнергии. Мы закрываем разницу в цене. Уже давно ведутся разговоры о фиксировании цен, чтобы снизить цены для крупных потребителей. В случае с больницами экономия электроэнергии невозможна, но тогда следует заключать более разумные контракты. RKAS должен убедиться, что затраты государства являются разумными.

