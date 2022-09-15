„Вы — слабаки, которые воюют с гражданскими“. Зеленский обвинил Россию в попытке затопить Кривой Рог

По данным Вилкула, были подтоплены 112 частных жилых домов и дачных участков. Ночью для устранения аварии были проведены контролируемые подрывы дамбы, чтобы увеличить пропускную способность реки. К утру 15 сентября поток воды в реке уменьшился и ее уровень начал спадать.

Российские военные выпустили по Кривому Рогу восемь крылатых ракет, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. „Сегодня русские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна — попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде“, — сказал он.

Кирилл Тимошенко добавил, что среди мирного населения никто не пострадал. Мэр Кривого Рога, в свою очередь, сообщил, что в городе начали восстанавливать водоснабжение.

Российские и украинские источники допустили, что, нанеся удары по дамбе, российские войска могут попытаться замедлить переправу ВСУ в направлении Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале фотографию с разрушенной дамбы на Карачуновском водохранилище в Кривом Роге. „Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз — ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог“, — заявил Зеленский.

Позже в обращении к нации по итогам 203-го дня войны Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по Кривому Рогу. Часть заявления он сделал по-русски, обращаясь к российским военным: