„Вы — слабаки, которые воюют с гражданскими“. Зеленский обвинил Россию в попытке затопить Кривой Рог(44)
14 сентября российские войска ударили ракетами „Кинжал“ и „Искандер“ по объектам гидротехнической инфраструктуры города, рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В результате уровень воды в реке Ингулец поднялся на два-три метра, пишет „Медуза“.
По данным Вилкула, были подтоплены 112 частных жилых домов и дачных участков. Ночью для устранения аварии были проведены контролируемые подрывы дамбы, чтобы увеличить пропускную способность реки. К утру 15 сентября поток воды в реке уменьшился и ее уровень начал спадать.
Российские военные выпустили по Кривому Рогу восемь крылатых ракет, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. „Сегодня русские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна — попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде“, — сказал он.
Кирилл Тимошенко добавил, что среди мирного населения никто не пострадал. Мэр Кривого Рога, в свою очередь, сообщил, что в городе начали восстанавливать водоснабжение.
Российские и украинские источники допустили, что, нанеся удары по дамбе, российские войска могут попытаться замедлить переправу ВСУ в направлении Херсона.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале фотографию с разрушенной дамбы на Карачуновском водохранилище в Кривом Роге. „Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз — ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог“, — заявил Зеленский.
Позже в обращении к нации по итогам 203-го дня войны Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по Кривому Рогу. Часть заявления он сделал по-русски, обращаясь к российским военным:
„Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей — это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди — никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы — слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки.
События показывают, что единственный выход для российских солдат — это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне“.
Президент добавил, что ракетный удар по дамбе в Кривом Роге не спасет морально-психологическое состояние российских солдат. „Они поняли, что российское командование бездарно, и что их ожидает в Украине разгром по всем направлениям. Никаким террором это Россия не исправит, потому что террор только подтверждает слабость того, кто к нему прибегает“, — продолжил Зеленский по-украински.