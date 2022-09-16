Нарвский пограничник беженцам из Мариуполя: вы получите убежище, если бросите свою кошку(12)
Беженцы из Мариуполя, которые попросили защиты на эстонской границе, со второй попытки получили право въезда в Эстонию благодаря совету адвоката, но только при условии, что они оставят своего кота Оскара. Молодую пару через несколько дней приняли в Финляндии — с котом, — пишет Кадри Ибрус в Eesti Päevaleht.
Только в середине августа с помощью волонтеров Ирине и Вячеславу Бровченко и их коту удалось вырваться из объятого войной Мариуполя. „Мы выяснили, что волонтеры организуют автобусные перевозки от ТЦ „Мариупольский метрополитен“, и с ними пересекли российскую границу“. Супруги удалили все изображения и материалы со своих мобильных телефонов, чтобы россияне не обнаружили их в процессе фильтрации и не использовали каким-либо образом против них.