Нарвский пограничник беженцам из Мариуполя: вы получите убежище, если бросите свою кошку

Только в середине августа с помощью волонтеров Ирине и Вячеславу Бровченко и их коту удалось вырваться из объятого войной Мариуполя. „Мы выяснили, что волонтеры организуют автобусные перевозки от ТЦ „Мариупольский метрополитен“, и с ними пересекли российскую границу“. Супруги удалили все изображения и материалы со своих мобильных телефонов, чтобы россияне не обнаружили их в процессе фильтрации и не использовали каким-либо образом против них.